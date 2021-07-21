В Ульяновском педуниверситете появится Центр непрерывного повышения профмастерства педагогов

Влада Некрасова

На базе Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова 1 сентября откроется Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников Ульяновской области. Он будет работать в обновлённом здании одного из корпусов университета, информирует пресс-служба Минпросвещения России .

Центр создаётся в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

В настоящее время в помещении центра проводятся ремонтные работы. В здании запланированы функциональные зоны, в числе которых оборудованное автоматизированными рабочими местами коворкинг-пространство и лекторий; аудитории для персонального и группового консультирования; аудитории для индивидуальной работы педагогов с электронными и сетевыми ресурсами с высокоскоростным доступом в интернет, с возможностью участвовать в дистанционных форматах обучения с обратной связью; многофункциональные аудитории; рабочие места кураторов и тьюторов; административная зона.

В центре также предусмотрена возможность оборудования зоны высокотехнологичных лабораторий по типу детских технопарков «Кванториум», соответствующей естественно-научному и техническому направлениям.

В перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р вошли 33 педагогических вуза.

Педвузы становятся площадками для развития педагогических инноваций в системе общего образования, поэтапно реализуя проекты, направленные на выстраивание индивидуальных образовательных траекторий и проектной деятельности обучающихся, внедрение информационно-коммуникационных технологий, формирование инновационных образовательных систем.