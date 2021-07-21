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Владимир Путин призвал довести до конца программу по строительству яслей для детей до трех лет

Владимир Путин призвал довести до конца программу по строительству яслей для детей до трех лет

Президент РФ Владимир Путин призвал довести до конца программу по строительству яслей для детей до трех лет, сообщает ТАСС.

Об этом глава государства заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

«Я обращаю внимание на то, что она должна быть доведена до конца, эта программа, это должно быть сделано», - сказал Владимир Путин.

# Общество
По материалам: edu.ru

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