Заявления через портал Госуслуг о единовременной выплате для школьников подали родители 14 млн детей

Анастасия Иванова

Заявления через портал Госуслуг о единовременной выплате для школьников подали родители 14 миллионов детей, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел президент Российской Федерации Владимир Путин.

«По вашему поручению, Владимир Владимирович, по организации выплат на детей от 6 до 18 лет, с 11 июля заявления уже подали 10 миллионов родителей на 14 миллионов детей», - сообщил Дмитрий Чернышенко.

Единовременную выплату смогут получить родители, усыновители, опекуны, попечители детей от 6 до 18 лет, если ребенку исполнилось 6 лет до 1 сентября 2021 года (включительно). Кроме того, обратиться за выплатой могут люди с инвалидностью от 18 до 23 лет, если они обучаются в школах или интернатах по основным общеобразовательным программам. Выплату смогут оформить либо они сами, либо их родители или другие законные представители. Выплаты не будут учитываться в составе дохода семьи при назначении других мер социальной поддержки.

Прием заявлений на выплату Пенсионным фондом России (ПФР) продлится до 1 ноября. Подать заявление можно дистанционно на портале госуслуг или лично в территориальном отделении ПФР. Для этого потребуется паспорт, свидетельство о рождении ребенка, данные СНИЛС родителя и ребенка, реквизиты банковского счета. Если в семье несколько детей школьного возраста, достаточно будет одного заявления на всех.

Первые выплаты семьи получат уже 16 августа. Таким образом, у родителей будет время собрать детей в школу.

О новой мере поддержки семей с детьми объявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года. Указ об этом был подписан 2 июля.