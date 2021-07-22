Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Новости на сегодня » Анджелина Джоли прилетела в Прованс: костюм пасечника и ужин с выпускницами программы "От женщин пчелам"

Анджелина Джоли прилетела в Прованс: костюм пасечника и ужин с выпускницами программы "От женщин пчелам"

Анджелина Джоли прилетела в Прованс: костюм пасечника и ужин с выпускницами программы "От женщин пчелам"

Всего несколько дней назад Анджелина Джоли и ее дочь Захара были замечены папарацци на шопинге в Лос-Анджелесе, а уже сегодня в СМИ появились фотографии актрисы из Франции, куда она прилетела в качестве посла доброй воли ООН.

Не так давно в прессе писали, что Джоли стала амбассадором программы "От женщин пчелам" (Women for Bees), которая была запущена Guerlain и ЮНЕСКО при поддержке актрисы и рассчитана на пять лет. Первая рекламная кампания проекта получилась запоминающейся — Джоли 18 минут позировала перед камерой с роем пчел на теле. И если тогда звезде прошлось отказаться от какой-либо защиты от насекомых, то в этот раз она предпочла облачиться в специальный костюм, когда посещала пасеку на территории Французской обсерватории апиологии.



В Прованс Джоли прилетела не только ради экскурсии по пасеке — актрисе предстояло вручить дипломы первым выпускницам программы "От женщин пчелам".

Курс стартовал 21 июня. Студентами программы стали пчеловоды из разных стран. Во время 30-дневного обучения они получили основные теоретические и практические знания во всех сферах пчеловодства и узнали, как стать профессиональными предпринимателями-пчеловодами.

На торжественной церемонии вручения дипломов Джоли появилась в уже куда более элегантном образе — актриса выбрала летнее платье цвета кэмел.


Анджелина Джоли с гостьей вечера



Стоит отметить, что Анджелина — далеко не первая звездная персона, которая решила заниматься пчеловодством (да-да, актриса тоже пройдет курс пчеловодства). Дэвид Бекхэм и басист Red Hot Chili Peppers Фли уже давно вступили в ряды знаменитостей-пасечников. В сентябре прошлого года издание The Sun сообщало, что во время карантина Бекхэм "стал немного одержим" пчеловодством и даже построил на своем участке собственный улей. Фли начал увлекаться пчеловодством еще раньше — у музыканта три улья. О своем хобби он иногда рассказывает в социальных сетях.

Поездка Джоли во Францию, к слову, могла быть совмещена и с личными делами актрисы в этой стране, если быть точнее — с юридическими вопросами. Недавно Джоли обратилась в суд с просьбой дать ей возможность продать совместное с бывшим мужем Брэдом Питтом хозяйство Шато Мираваль с виноградниками, расположенное в Провансе.

Напомним, что пара официально оформила развод в 2016 году, но делить имущество и спорить из-за опеки над шестью детьми они продолжают и сегодня.

В последнее же время в прессе чаще пишут не о судебных разборках Джоли, а о ее романе с 31-летним рэпером The Weeknd. Впрочем, пока что это всего лишь слухи.


Юлия Капустина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории граждан для льготного получения газового оборудования"
Турчак: "Власти Алтайского края к осени определят категории
Порошенко пожаловался на США и Германию
Порошенко пожаловался на США и Германию
Вышел новый трейлер фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей
Вышел новый трейлер фильма "Дюна" с Тимоти Шаламе и Зендаей
Прекрасный новый мир Amazon: ММО New World "сжигает" видеокарты
Прекрасный новый мир Amazon: ММО New World "сжигает"
Детский технопарк «Кванториум» в Кингисеппе откроется 22 августа
Детский технопарк «Кванториум» в Кингисеппе откроется 22 августа
«Дневник школьника Пензенской области» будет посвящен Году науки и технологий
«Дневник школьника Пензенской области» будет посвящен Году науки и
Минпросвещения России призывает не сравнивать работу школ по результатам ЕГЭ – Сергей Кравцов
Минпросвещения России призывает не сравнивать работу школ по
Центр цифрового образования «IT-куб» будет открыт в Республике Алтай к 2024 году
Центр цифрового образования «IT-куб» будет открыт в Республике Алтай
"Было катастрофически обидно": Регина Тодоренко рассказала о провале на ТВ, показав себя в 16 лет
"Было катастрофически обидно": Регина Тодоренко рассказала
"Беги, Лола, беги", романы на съемках, семейная жизнь и новая карьера: чем известна Франка Потенте и что делает сейчас
"Беги, Лола, беги", романы на съемках, семейная жизнь и
В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого вида кенгуру
В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого вида кенгуру
Эксперты рекомендуют ввести унифицированный экзамен для поступления в вузы России и Белоруссии
Эксперты рекомендуют ввести унифицированный экзамен для поступления в

Топ на сегодня

Игры в эпоху пандемии. Новые виды спорта, COVID-ограничения, скандалы и другие подробности об Олимпиаде в Токио
Игры в эпоху пандемии. Новые виды спорта, COVID-ограничения, скандалы
Украина одобрила взаимное признание дипломов с Венгрией
Украина одобрила взаимное признание дипломов с Венгрией
Прогулка на лодке, водопады и барбекю: Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерьми весело провели день в Ванкувере
Прогулка на лодке, водопады и барбекю: Милла Йовович и Пол Андерсон с
Смотрим трейлер нового фильма Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном и неузнаваемым Беном Аффлеком
Смотрим трейлер нового фильма Ридли Скотта "Последняя
Лунный день сегодня 22 июля 2021 года
Лунный день сегодня 22 июля 2021 года

Еще по теме

Анджелина Джоли заметно поправилась (фото)
Анджелина Джоли с детьми провела выходные в Нью-Йорке
Анджелина Джоли с дочерью Вивьен появилась на публике после слухов о новом романе
Анджелина Джоли, последние новости сегодня, 18 апреля 2016: новые фотографии исхудавшей актрисы