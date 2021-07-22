Анджелина Джоли прилетела в Прованс: костюм пасечника и ужин с выпускницами программы "От женщин пчелам"

Вадим Карасев

Всего несколько дней назад Анджелина Джоли и ее дочь Захара были замечены папарацци на шопинге в Лос-Анджелесе, а уже сегодня в СМИ появились фотографии актрисы из Франции, куда она прилетела в качестве посла доброй воли ООН.

Не так давно в прессе писали, что Джоли стала амбассадором программы "От женщин пчелам" (Women for Bees), которая была запущена Guerlain и ЮНЕСКО при поддержке актрисы и рассчитана на пять лет. Первая рекламная кампания проекта получилась запоминающейся — Джоли 18 минут позировала перед камерой с роем пчел на теле. И если тогда звезде прошлось отказаться от какой-либо защиты от насекомых, то в этот раз она предпочла облачиться в специальный костюм, когда посещала пасеку на территории Французской обсерватории апиологии.









В Прованс Джоли прилетела не только ради экскурсии по пасеке — актрисе предстояло вручить дипломы первым выпускницам программы "От женщин пчелам".

Курс стартовал 21 июня. Студентами программы стали пчеловоды из разных стран. Во время 30-дневного обучения они получили основные теоретические и практические знания во всех сферах пчеловодства и узнали, как стать профессиональными предпринимателями-пчеловодами.

На торжественной церемонии вручения дипломов Джоли появилась в уже куда более элегантном образе — актриса выбрала летнее платье цвета кэмел.





Анджелина Джоли с гостьей вечера









Стоит отметить, что Анджелина — далеко не первая звездная персона, которая решила заниматься пчеловодством (да-да, актриса тоже пройдет курс пчеловодства). Дэвид Бекхэм и басист Red Hot Chili Peppers Фли уже давно вступили в ряды знаменитостей-пасечников. В сентябре прошлого года издание The Sun сообщало, что во время карантина Бекхэм "стал немного одержим" пчеловодством и даже построил на своем участке собственный улей. Фли начал увлекаться пчеловодством еще раньше — у музыканта три улья. О своем хобби он иногда рассказывает в социальных сетях.

Поездка Джоли во Францию, к слову, могла быть совмещена и с личными делами актрисы в этой стране, если быть точнее — с юридическими вопросами. Недавно Джоли обратилась в суд с просьбой дать ей возможность продать совместное с бывшим мужем Брэдом Питтом хозяйство Шато Мираваль с виноградниками, расположенное в Провансе.

Напомним, что пара официально оформила развод в 2016 году, но делить имущество и спорить из-за опеки над шестью детьми они продолжают и сегодня.

В последнее же время в прессе чаще пишут не о судебных разборках Джоли, а о ее романе с 31-летним рэпером The Weeknd. Впрочем, пока что это всего лишь слухи.

Юлия Капустина