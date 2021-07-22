Анна Фэрис тайно вышла замуж за кинооператора Майкла Баррета

Вадим Карасев

44-летняя звезда серии фильмов "Очень страшное кино" Анна Фэрис вышла замуж за 51-летнего американского кинооператора Майкла Баррета.

Анна и Майкл обменялись клятвами на закрытой церемонии, которая прошла в здании суда на островах Сан-Хуан. Как стало известно прессе, узами брака знаменитости связали себя уже давно, однако только сейчас Фэрис проговорилась об этом счастливом событии в своей жизни.

Да, мы тайно поженились! Прости, дорогой, я только что выпалила это, но мне кажется, что я уже больше не могу называть тебя "жених",

— обратилась к возлюбленному Анна во время записи подкаста, героиней которого она стала.





Анна Фэрис и Майкл Баррет

Фэрис также поделилась подробностями того дня и призналась, что они с Майклом до последнего не рассказывали о своей свадьбе даже самым близким родственникам:

Это было потрясающе! Просто фантастическое чувство! Все случилось в здании суда в штате Вашингтон, было здорово. Позже мы встретились с моей семьей, и моя тетя спросила меня: "Ты собираешься стать мачехой, что чувствуешь по этому поводу?". Тогда я ответила: "Я мачеха уже четыре дня. И это здорово!".









Анна Фэрис и Майкл Баррет начали встречаться через несколько месяцев после того, как актриса объявила о расставании со своим вторым мужем Крисом Прэттом — это случилось в 2017 году. Актриса и кинооператор сблизились на съемках фильма "За бортом", где Анна играла главную роль.





Раннее Фэрис рассказывала, что они с Майклом — интроверты, поэтому актриса сразу увидела в нем родственную душу. Кроме того, и у Фэрис, и у Баррета есть дети от предыдущих отношений.

Я действительно много узнала о самой себе благодаря его детям. Это на самом деле было полезно,

— рассказывала Фэрис.





Напомним, что до встречи с Барретом Анна Фэрис дважды была замужем. С 2004 по 2007 год актриса состояла с браке с коллегой по фильму "Переулок влюбленных" Беном Индрой, с которым развелась из-за непримиримых разногласий. В 2007-м Фэрис начала встречаться с коллегой по фильму "Отвези меня домой" Крисом Прэттом. В 2009 году они поженились, а в 2012-м на свет появился их сын Джек. Летом 2017 года звездная пара объявила о расставании, а их развод был официально завершен год спустя.

Крис Прэтт также уже нашел счастье в новых отношениях. В 2018 году у него начался роман с дочерью Арнольда Шварценеггера Кэтрин, а в 2019-м они сыграли пышную свадьбу. Прошлым летом Крис и Кэтрин стали родителями: на свет появилась их дочь, которую они назвали Лайла Мария.





Анна Фэрис и Крис Прэтт с сыном ДжекомЯна Марковская