Банковские реквизиты для получения соцподдержки можно передать через Госуслуги

Анастасия Иванова

Тема: Постановления правительства

04:07 Автор: Мария Соколова

Люди смогут передать реквизиты банковских счетов для получения мер социальной поддержки через портал Госуслуг. Такое постановление правительства вступает в силу 22 июля.

В документе идет речь о передаче гражданами информации для предоставления соцподдержки в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Для этого, при наличии технической возможности, нужно заполнить в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг специальную форму. В заявлении следует указать фамилию, имя, отчество, страховой номер индивидуального лицевого счета и реквизиты банковского счета.

Законы, вступающие в силу с 22 июля

Также в постановлении определен порядок получения и использования информации о банковских счетах граждан различными ведомствами и организациями в области социальной защиты населения.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

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