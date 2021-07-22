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Банковские реквизиты для получения соцподдержки можно передать через Госуслуги

Банковские реквизиты для получения соцподдержки можно передать через Госуслуги

Тема: Постановления правительства


04:07  Автор: Мария Соколова



Люди смогут передать реквизиты банковских счетов для получения мер социальной поддержки через портал Госуслуг. Такое постановление правительства вступает в силу 22 июля.  

В документе идет речь о передаче гражданами информации для предоставления соцподдержки в Единую государственную информационную систему социального обеспечения. Для этого, при наличии технической возможности, нужно заполнить в личном кабинете Единого портала государственных и муниципальных услуг специальную форму. В заявлении следует указать фамилию, имя, отчество, страховой номер индивидуального лицевого счета и реквизиты банковского счета.

Законы, вступающие в силу с 22 июля


Также в постановлении определен порядок получения и использования информации о банковских счетах граждан различными ведомствами и организациями в области социальной защиты населения.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#госуслуги #пособия


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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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