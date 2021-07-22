"Беги, Лола, беги", романы на съемках, семейная жизнь и новая карьера: чем известна Франка Потенте и что делает сейчас

Вадим Карасев

Сегодня, 22 июля, исполняется 47 лет немецкой актрисе Франке Потенте. Весь мир узнал о ней после выхода фильма Тома Тыквера "Беги, Лола, беги" в 1998 году — лента стала прорывом и для актрисы лично, и для всего немецкого кинематографа. Для многих Потенте так и осталась красноволосой бестией, мчащейся по Берлину, словно вихрь, но она далеко не актриса одной роли. Куда в своей карьере удалось добежать Франке, как сложилась ее жизнь после первого громкого успеха и чем она занимается сейчас — рассказываем в нашем материале.





Франка Потенте в фильме "Беги, Лола, беги"

Юность и начало карьеры

Франка Потенте родилась в Мюнстере, но ее детство и юность прошли в небольшом городке Дюльмен неподалеку. Она и ее брат выросли в самой обычной семье: папа — директор школы, мама — медицинский работник. Прадедушка будущей актрисы был сицилианцем и еще в XIX веке приехал в Германию работать кровельщиком — от него ей и досталась итальянская фамилия.

В интервью Франка рассказывала, что они с братом не были трудными подростками, и их родителям с ними повезло, хотя и без небольших бунтов тоже не обошлось. Так, Потенте с удовольствием носила рваные джинсы, что не очень одобрялось окружающими — дочь директора школы и такой внешний вид! Не чужды Франке были и левые взгляды. Например, в 16 лет она наотрез отказывалась садиться в папин "мерседес" — машина казалась ей капиталистическим символом. Папа, в свою очередь, не разговаривал с ней неделю, когда она сделала татуировку в 18 лет.





Но вскоре препирательства в родительском доме прекратились. После выпускных экзаменов в гимназии в 1994 году Франка переехала в Мюнхен, где стала изучать актерское мастерство в Otto-Falckenberg-Schule. Однако судьбоносный для карьеры момент произошел не в стенах учебного заведения, а в уборной одного из мюнхенских баров. Там к Потенте обратилась незнакомая женщина.

Это была Несси Несслауэр, самый успешный кастинг-агент Германии. Уже на следующий день Франка стояла перед камерой для пробных съемок и настолько воодушевила режиссера Ханса-Кристиана Шмидта, что он сразу же взял ее в команду своего фильма Nach Fünf im Urwald. За свою первую же роль в 1995 году она была награждена Баварской кинопремией (Bayerischer Filmpreis) за лучший дебют. До мировой славы оставалось всего три года.













"Беги, Лола, беги"

После съемок еще в нескольких проектах Франке поступило предложение попробоваться на главную роль в новом фильме Тома Тыквера, который на тот момент был молодым режиссером (его полнометражный дебют состоялся в 1993 году).

На пробах нужно было не только зачитать текст перед камерой, но и пробежаться. Франка, кажется, почувствовала себя на олимпийском спринте, не меньше.





Я точно не помню, куда она побежала, но все сказали: "Вау, это Лола, это подходит!". Я имею в виду, что мы ожидали определенный стиль бега, что-то очень энергичное. Она отлично поработала,

— вспоминала кастинг-директор фильма.

Так 24-летняя Потенте оказалась на съемочной площадке фильма, который изменит и ее судьбу, и все немецкое кино (да и не только немецкое).





Мориц Бляйбтрой и Франка Потенте в фильме "Беги, Лола, беги"

В фильме рассказывается история мелкого преступника Манни и его девушки Лолы. Манни, которого играет Мориц Бляйбтрой, звонит Лоле из телефонной будки, потому что он только что оставил сумку со 100 тысячами марок в метро. Но его босс ждет деньги через 20 минут. Манни воспользовался метро только потому, что Лола не забрала его. А она не смогла это сделать, потому что кто-то украл ее мопед.

Но если у Манни не будет денег сразу, ему придется заплатить своей жизнью. И Лола убегает за деньгами. Далее один и тот же сюжет разворачивается в фильме три раза — с разным исходом и разными деталями, влияющими на этот исход.





Хотя поворотным моментом в истории современного кино многие называют "Матрицу", существенное влияние на развитие киноязыка оказал и фильм "Беги, Лола, беги".

Он стал настоящим аудиовизуальным открытием для своего времени: обычные кадры сочетались с анимационными, замедленная съемка — с ускоренной, клиповый монтаж дополнялся цифровыми эффектами, а саундтрек отличался технобитами, отлично ложащимися на динамичные кадры. Кстати, часть песен для фильма записала сама Потенте.













Лола же стала во многом предшественницей современных женских персонажей, которые упрямы, решительны и эмоционально сильнее мужчин.

Фильм прославил не только создателей, но и Берлин — немецкая столица, так подробно показанная в ленте, стала модным туристическим направлением для молодежи. Ну а сама Лола вырвалась на мировую арену. Фильм стал одной из главных премьер года и нашел немало поклонников в других странах.





Его номинировали на BAFTA, он участвовал в Венецианском кинофестивале, получил приз Sundance Film Festival и даже был среди немецких кандидатов на "Оскар" (но в итоге не был номинирован). Доказательством существенного влияния на поп-культуру конца 1990-х является и тот факт, что отсылка к фильму есть в эпизоде "Трилогия ошибки" в культовых "Симпсонах", самом популярном американском мультсериале.









Романы и международная карьера

Романы на съемочной площадке не редкость в мире кино, и Франка тоже не избежала попадания в эту ситуацию. Во время работы над "Беги, Лола, беги" у нее завязались отношения с режиссером Томом Тыквером. Встречались они почти четыре года, пока Франка не уехала работать в Голливуд.





Франка Потенте и Том Тыквер

В 2001 году на экраны вышел фильм "Кокаин", где Потенте играла с Джонни Деппом. Но перед этим голливудским красавчиком ее сердце не дрогнуло.





Франка Потенте и Джонни Депп в фильме "Кокаин"

Новый служебный роман случился в 2002 году, когда Франка приступила к съемкам фильма "Семнадцатилетние". На площадке она познакомилась с 21-летним Элайджей Вудом — сама Франка была на семь лет старше, но роману разница в возрасте не помешала. Актеры стали встречаться, но продлились отношения не очень долго.





Франка Потенте и Элайджа Вуд в фильме "Семнадцатилетние"

В том же году на экраны вышел фильм "Идентификация Борна", где Франка сыграла с Мэттом Дэймоном. В следующем фильме, "Превосходство Борна", ее героине Марии Кройц было отведено уже мало экранного времени — она погибает в начале.





Мэтт Дэймон и Франка Потенте на съемках фильма "Идентификация Борна"

Свое недовольство сценарным решением Потенте, нисколько не смущаясь, высказала на одной из пресс-конференций. Такая бескомпромиссная искренность сильно отличала ее от актерского сообщества, где все довольно осторожны в своих высказываниях. Но Франка никогда не искала удобных выражений, когда говорила об индустрии и о себе.









Например, в индустрии меня не считают красивой. Я больше похожа на обычную женщину, которая может быть вашей соседкой. В отличие от Дианы Крюгер, про которую всегда напишут "прекрасная Диана Крюгер". Это не тот эпитет, который я могу увидеть со своим именем. Существует множество медийных рефлексов, и с годами вы узнаете, как работают эти механизмы. С женщинами, например, всегда возникает вопрос: будет ли у нее сейчас ребенок? Интересно, что об этом всегда спрашивают, когда женщина празднует свои величайшие успехи — это, вероятно, слишком для консервативных мужчин из газет. Потому что в этот момент мы всегда очень быстро возвращаемся в пятидесятые: когда у нее, наконец, будет ребенок?

— говорила Франка в одном из интервью.

















После расставания с Вудом Потенте стала встречаться с фотографом Олафом Хейне, но и эти отношения не были продолжительными, равно как и следующий роман с американским бизнесменом Дио Хаузером — пара даже обручилась, но затем снова последовало расставание.





Франка Потенте и Дио Хаузер





С долгосрочными серьезными отношениями у актрисы долго не складывалось. Эта любовная карусель, которая, конечно, сопровождалась регулярными заметками в прессе, так надоела актрисе, что, когда в 2011 году она родила дочь Полли, то предпочла вовсе не раскрывать имени отца ребенка. Приоткрыть эту тайну она решилась лишь спустя год, когда, очевидно, удостоверилась в серьезности отношений.













Семейная жизнь

Новым возлюбленным Франки и отцом ее ребенка оказался актер Дерек Ричардсон — дебютный выход пары состоялся на премьере американского сериала с участием Потенте "Легавый" (Copper). Познакомились Дерек и Франка тоже на съемках — в 2009 году оба играли в сериале "Доктор Хаус".





Франка Потенте с мужем Дереком Ричардсоном

В 2012 году они поженились, и на следующий год у них родилась еще одна дочь, которую назвали Джорджи.

Отношения с Дереком примирили Франку с необходимостью жить в Лос-Анджелесе — изначально этот город ей совершенно не понравился.

Уже много воды утекло. Сейчас место, где я хочу быть, определяет прежде всего человек,

— признавалась Потенте.





Франка Потенте в фотосессии журнала FAZ Magazine





Актриса бывает в родной Германии (вся ее семья по-прежнему живет в Дюльмене) и даже продолжает там сниматься, но именно Америка сейчас является для нее домом и основным местом работы. Ее дочери тоже растут скорее американками, чем немками — Франка честно признавалась, что с билингвальным воспитанием дело не задалось.





Я думаю, что последний год приблизил меня к Америке. Я пережила там пандемию, мы увидели развитие движения Black Lives Matter, мы обучали наших детей на дому, мы были в изоляции, в Лос-Анджелесе не хватало больничных коек — то есть вы начинаете чувствовать себя одним из сообщества. И внезапно обнаруживаете больше общего, чем вы могли подумать. Это приблизило меня к этому месту — странным образом, потому что мы так много страдали вместе,

— поделилась Потенте в одном из недавних интервью.





Избранная фильмография

Хотя все мы узнали и полюбили Франку как Лолу, и сегодня наверняка с удовольствием пересмотрим этот фильм, ее фильмография заслуживает более пристального внимания, тем более что свой первоначальный успех в Голливуде ей удалось закрепить.





Франка Потенте в сериале "Доктор Хаус"

Так, в 2012 году Потенте появилась во втором сезоне "Американской истории ужасов", одного из самых популярных за последнее время сериалов. Действие там происходит в психиатрической больнице "Брайарклифф". Потенте сыграла героиню, считающую себя Анной Франк.





В 2011 году интересный фильм с участием Франки вышел в Германии — речь о телефильме "Беате Узе: Право на любовь" (Beate Uhse — Das Recht auf Liebe). Здесь Потенте воплотила на экране реально существующую героиню. Беате Узе — немецкая женщина-пилот и предпринимательница, первая и единственная женщина-каскадер в Германии 1930-х годов. После войны она открыла первый секс-шоп в мире — именно этому периоду ее жизни и посвящен фильм.





Франка Потенте в роли Беате Узе





В 2017 году Потенте снялась в британском сериале "Табу", где главную роль сыграл Том Харди (он же выступил автором идеи и одним из сценаристов).





Том Харди и Франка Потенте в сериале "Табу"Франка Потенте в сериале "Когти"

Не только актриса

В последние годы Франка снимается не слишком активно, но связано это не столько с отсутствием предложений или последствиями пандемии, а с минимальным интересом к актерской карьере с ее стороны.

Играть Потенте больше не хочет — свое будущее она видит в режиссуре и уже активно развивает это направление своей карьеры.









Еще в 2006 году она сняла свой первый короткометражный фильм Der, die Tollkirsche ausgräbt — черно-белую ленту в стилистике немого кино.

В этом году вышел ее фильм "Дом" (Home), который она сняла уже в Америке, пригласив на одну из главных ролей Кэти Бейтс, лауреата премии "Оскар". Недавно Потенте показала свой фильм на кинофестивале в Мюнхене (там же ей вручили и почетную награду за ее актерскую карьеру).





Фильм рассказывает историю Джейка: мужчина средних лет возвращается в свой родной город после того, как провел в тюрьме 17 лет за убийство в состоянии аффекта.





Кадр из фильма "Дом"





Сценарий к картине Франка тоже написала сама — опыта у нее уже хватало, ведь Потенте успела выпустить четыре книги.

Это был вопрос времени. Я написала роман, я написала короткие рассказы, теперь я хотела написать сценарий. И тогда я просто задалась вопросом: "А что я хотела бы увидеть?". Мне очень нравятся фильмы Андреа Арнольд, братьев Дарденн — мне нравятся такие немного грубоватые вещи. Что касается мировых примеров, мне очень нравится сериал HBO "Наследие". Сейчас для меня актерское мастерство явно вторично. Я хочу быть режиссером. Я больше не хочу быть актрисой,

— поделилась Потенте.





И хотя бег Франки всю жизнь был не без препятствий, можно не сомневаться, что и за преодоление этой дистанции она возьмется со свойственной ей энергией.

Надя Бесчетникова