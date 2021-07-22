Более 50% киевлян снова выбрали бы Кличко мэром Киева, - опрос

Лидия Мартынова

Если бы выборы мэра Киева состоялись в ближайшее время, победу на них снова получил бы лидер "УДАРа" Виталий Кличко с уровнем поддержки 50,5%.Согласно опросу, действующего мэра столицы поддерживают 50,5% респондентов. Именно столько за него проголосовали на местных выборах осенью 2020 года. Александра Попова поддерживают 8,9%, Сергея Притула - 7,6%, Александра Омельченко - 6,3%, Алексея Кучеренко - 5%.По рейтингу доверия к политикам, Кличко доверяют 53% жителей столицы, В.Зеленскому - 42%.Парламентский рейтинг в Киеве согласно опросу выглядит следующим образом: партию "Слуга народа" готовы поддержать 24,5% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором. За партию "Европейская солидарность" - 19,7%.Партию "УДАР Виталия Кличко" поддерживают и готовы голосовать 10,8% киевлян, партию "Батькивщина" - 9,5%, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 8%. Рейтинг других политических сил значительно ниже. Так, партию "Сила и честь" поддерживают 4,4%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,3%. Рейтинг других политических сил - менее 3%.Аудитория опроса: жители Киева в возрасте от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%. Сроки проведения: 10-14 июля 2021 года.