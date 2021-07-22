"Было катастрофически обидно": Регина Тодоренко рассказала о провале на ТВ, показав себя в 16 лет

Вадим Карасев

31-летняя Регина Тодоренко удивила своих поклонников, показав свои архивные фото. При этом звезда "Орла и решки" откровенно рассказал о своем провале на ТВ, сообщает Cosmopolitan.

Уроженка Одессы с юного возраста мечтала прославиться и пробовала свои силы на различных телевизионных кастингах. Регина Тодоренко показала, как она выглядела в то время.



"Когда мне было 16 лет, я попробовала пойти на кастинг "Танцуют все" — это как "Танцы на ТНТ" в России. Я была неизвестной, без опыта. И это большой шанс, что обо мне узнают миллионы. Я дошла до второго тура. Дальше меня не взяли. Я думала, это конец. Но голос маленькой Регины внутри, которая верит в чудо, сказал мне: "У тебя всё получится". И я пошла дальше", - рассказала супруга Влада Топалова.



Впоследствии Регина Тодоренко отправилась на "Фабрику звезд", где выкладывалась на все 100 процентов.

"И я слышу: "Нет, вы не проходите дальше. Ты слишком маленькая, слишком хорошая, слишком положительная, слишком добрая. Ты хорошо танцуешь и хорошо поешь, но такие не нужны на телевидении, потому что на них неинтересно смотреть". Мне стало катастрофические больно, обидно и дико. Я ехала домой на машине и все четыре с половиной часа плакала! Просто рыдала", - призналась телезвезда.

Звезда до этого призналась, что ее зарплаты тогда хватало лишь на еду и оплату аренды квартиры. На одном из раритетных снимков можно увидеть совсем молодую Регину Тодоренко, сидящую в кафе. "Мне 22 года. Я выпускница Киевского национального университета культуры и искусств из поселка Котовского. Узнали меня?" — написала телеведущая.

Звезда "Орла и решки" при этом откровенно рассказала о том, на какую зарплату жила до того, как стала популярной. "Я зарабатываю 14 тысяч рублей (5200 гривен) в месяц, которых мне хватает на аренду квартиры вместе с подругой и еду", — написала телеведущая.

По словам Регины Тодоренко, когда она росла в поселке, то могла постигать мир лишь с помощью телевизора и экрана телефона.



Как писал NEWSTES, ранее плоскую грудь Регины Тодоренко высмеяли в Сети, сравнив с "доской".