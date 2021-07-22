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Центр цифрового образования «IT-куб» будет открыт в Республике Алтай к 2024 году

Центр цифрового образования «IT-куб» будет открыт в Республике Алтай к 2024 году

Центр цифрового образования «IT-куб» Минпросвещения России будет открыт в Республике Алтай к 2024 году, сообщает пресс-служба Правительства Республики Алтай. 

Центр появится в рамках реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».

Заместитель руководителя проектного офиса Министерства образования и науки Республики Алтай Ольга Муклаева отметила, что создание центра не только даст возможность школьникам региона проходить обучение в области программирования, робототехники, виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта, но и поможет определиться с профессией в будущем.

«В центре будет создана качественно новая инфраструктура и высокий уровень материально-технического оснащения, разработаны интересные образовательные программы, а главное – это подготовка педагогических кадров. Центр станет отправной точкой развития информационных технологий и создания высококвалифицированного профессионального сообщества», - отметила Ольга Муклаева. 

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

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