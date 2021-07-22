«Дневник школьника Пензенской области» будет посвящен Году науки и технологий

Лидия Мартынова

«Дневник школьника Пензенской области» будет посвящен Году науки и технологий, сообщает пресс-служба Правительства Пензенской области.

В рамках реализации региональной концепции «Культурное просвещение детей и молодежи Пензенской области» все школы региона к началу нового учебного года получат «Культурный дневник школьника» и «Дневник школьника Пензенской области».

Впервые учащиеся получили «Дневник школьника Пензенской области» к 1 сентября 2017 года. Предыдущие выпуски были посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, историко-культурному наследию региона, волонтерству.