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Джабаров: ситуация с вмешательством в выборы в России будет накаляться

Джабаров: ситуация с вмешательством в выборы в России будет накаляться

13:06  Автор: Мария Соколова



По мере приближения выборов ситуация с вмешательством зарубежных государств в избирательный процесс в России будет накаляться, заявил первый зампред Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

По его словам, в попытках вмешаться в выборы в России участвуют иностранные СМИ, международные организации и действующие в интересах своих спонсоров иностранные агенты.

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«О целях Запада можно судить по утверждённому 15 июля комитетом Европарламента по иностранным делам докладу о стратегии отношений с Россией. В документе евродепутаты призвали Евросоюз готовиться не признавать итоги наших выборов в Госдуму», — сказал Джабаров на заседании рабочей группы по мониторингу попыток внешнего вмешательства в процесс подготовки к выборам в Госдуму.

Сенатор отметил, что ЕС может поднять вопрос о приостановке членства России в международных парламентских ассамблеях в связи с тем, что якобы кандидатов от оппозиции не допускают к выборам. Сейчас Запад использует сеть антироссийских структур для создания фейков о недопущении отдельных кандидатов на выборы, подчеркнул он.

Для этого предпринимают попытки зарегистрировать в качестве кандидатов тех, кто заведомо не имеет права баллотироваться в соответствии с российским законодательством. Речь идёт о людях, имеющих непогашенную судимость, двойное гражданство, счета или активы за границей, пояснил Джабаров.

«Ставленники Запада не скрывают, что перед ними стоит задача дискредитации нашего сентябрьского голосования», — заявил сенатор.


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Он привёл в пример слова члена совета движения «Голос», который 17 июля в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что продолжит говорить о нелегитимности выборов, сославшись при этом на мнение международного сообщества.

Джабаров также добавил, что информацию о вмешательстве во внутренние дела России передают в соответствующие инстанции, «этим вопросом будут заниматься и правоохранительные органы».   

«Но тем не менее мы должны понять, что по мере приближения к выборам ситуация будет накаляться, и сейчас под прицелом наше решение о проведении трёхдневного голосования и электронного голосования», — подытожил зампред.

Выборы в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. Граждане проголосуют за депутатов Госдумы восьмого созыва, глав девяти регионов, депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах.


#выборы в Госдуму

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По материалам: pnp.ru

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