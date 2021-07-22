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Единственный в России театр, сохранивший с 18 века сцену и зал, отмечает день рождения

Единственный в России театр, сохранивший с 18 века сцену и зал, отмечает день рождения

01:17  Автор: Юлия Сапрыгина



226 лет назад, 22 июля 1795 года, в Москве в имении графа Шереметева премьерой оперы Козловского «Взятие Измаила или Зельмира и Смелон» открылся театр-дворец «Останкино».

На службе в театре Шереметьева состояли до 200 крепостных графа. А примадонной оперы была Прасковья Жемчугова, крепостная актриса, ставшая впоследствии супругой графа Шереметева.

Её репертуар включал более сотни опер, комедий и балетов, в том числе произведения французских и итальянских композиторов — Гретри, Монсиньи, Паизиелло, Пиччини.

После спектакля зрители оставались на бал, он проходил в том же зале, где выступала труппа. А заканчивался приём ужином в Египетском павильоне.

Сегодня Останкино — единственный в России театр 18 века, сохранивший сцену, зрительный зал, гримёрки и часть механизмов машинного отделения.

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В 2011 году московские власти анонсировали масштабную реконструкцию театра и усадьбы. Однако процесс затянулся.

Музей-усадьба Останкино закрыт для посещения с 2013 года. В марте этого года московская районная газета «Вестник Останкино» со ссылкой на директора музея-усадьбы Геннадия Вдовина сообщила: процесс восстановления дворца Шереметевых в СВАО сделают публичным — через некоторое время в сети появится сайт с информацией о ходе всех работ, а также фото- и видеофиксацией.


#история


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По материалам: pnp.ru

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