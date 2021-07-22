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Футболисты «Шахтёра» сделали прививки от COVID-19

Футболисты «Шахтёра» сделали прививки от COVID-19
Футболистов донецкого «Шахтёра» вакцинировали от коронавируса. Об этом информирует пресс-служба «горняков».

«Вы видите, что происходит в мире, и, наверное, вакцинация — это сейчас единственная помощь в качестве борьбы с пандемией. Произошло несколько случаев, которые убедили меня в том, что за счет вакцинации становится меньше летальных исходов из-за коронавируса. Мир прогрессирует. Мы должны довериться и прививаться, если хотим, чтобы наши родные и близкие были здоровы. В ходе сезона фактически каждые три-четыре дня сдаем тесты — от нас этого требуют федерация, УЕФА, так как мы — спортсмены, принимающие участие в играх и разных мероприятиях», - сказал вратарь Андрей Пятов.
Свой первый официальный матч в новом сезоне «Шахтёр» проведет 24 июля. «Горняки» сыграют с клубом «Ингулец» в рамках первого тура украинской Премьер-Лиги.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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