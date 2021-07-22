Футболисты «Шахтёра» сделали прививки от COVID-19

Лидия Мартынова

Футболистов донецкого «Шахтёра» вакцинировали от коронавируса. Об этом информирует пресс-служба «горняков».Свой первый официальный матч в новом сезоне «Шахтёр» проведет 24 июля. «Горняки» сыграют с клубом «Ингулец» в рамках первого тура украинской Премьер-Лиги.