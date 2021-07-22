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Игры в эпоху пандемии. Новые виды спорта, COVID-ограничения, скандалы и другие подробности об Олимпиаде в Токио

Игры в эпоху пандемии. Новые виды спорта, COVID-ограничения, скандалы и другие подробности об Олимпиаде в Токио

23 июля наконец-то открываются очередные летние Олимпийские игры, наблюдать за которыми мир будет до 8 августа. Насколько эта Олимпиада отличается от предыдущих (спойлер: сильно!), какие меры защиты от коронавируса предусмотрели организаторы, как болельщики поддержат участников в это непростое время и что нового нас ждет в программе соревнований — рассказываем все самое интересное об Играх в Токио.

Перенос из-за пандемии

Как известно, японская столица должна была принимать Олимпиаду прошлым летом, но за несколько месяцев до ее начала, в марте 2020-го, стало ясно, что соревнования будут перенесены. Это первый в истории случай, когда Игры откладываются из-за пандемии — ранее причиной для их переноса служили исключительно войны. При этом главное спортивное событие планеты 2021 года все равно пройдет под брендом "Токио-2020".


Далеко не все поддерживают решение проводить Олимпиаду сейчас, когда пандемия до сих пор бушует. В Японии многочисленные медицинские организации высказывались с предложением отменить проведение соревнований. В апреле 40 процентов японцев проголосовали за отмену Игр, 33 процента выступили за их перенос. Через месяц уже 83 процента жителей голосовали против проведения Олимпиады.

Тем не менее Игры состоятся, и на них за последние дни прибыло уже около 20 тысяч человек — это спортсмены, тренеры, судьи и так далее. Среди всех прилетевших на Олимпиаду уже есть те, чей тест на COVID оказался положительным (по данным западных СМИ, таких более двух десятков человек).


Церемония открытия

Торжественная церемония начнется в 14.00 по московскому времени 23 июля и будет длиться три с половиной часа. Это на 30 минут больше запланированного, что связано с мерами защиты от коронавируса: атлетам во время парада нужно соблюдать дистанцию, так что и идти по стадиону они будут дольше, чем обычно. В России церемонию можно будет посмотреть в прямой трансляции по Первому каналу.


Россияне без гимна и флага

К сожалению, в связи с санкциями и допинговыми скандалами российская сборная вновь столкнется с целым рядом серьезных ограничений. Выступать спортсмены будут под нейтральным флагом, начиная с церемонии открытия, где именно его (вместо российского триколора) понесут фехтовальщица Софья Великая и волейболист Максим Михайлов. В дальнейшем нашим атлетам предстоит выступать в форме, на которой, по решению МОК, не должно быть никаких национальных символов — к ним отнесли даже медведя, изображенного на купальниках синхронисток. Девушкам также запретили исполнять номер под "Калинку", так как сочли песню слишком плотно ассоциирующейся с нашей страной.

В случае победы россияне будут подниматься на пьедестал не под государственный гимн: его заменит музыка Чайковского.


Кстати, и сама сборная называется не командой России, а "командой спортсменов Олимпийского комитета России". В поддержку атлетов в соцсетях запустили хештег #WeWillRocYou (ROC в данном случае — Олимпийский комитет России). Инициатором выступила Тина Канделаки, она написала в своем инстаграме:

Я запускаю не флешмоб и не акцию, а целое движение, о котором должен узнать весь мир. Мы зажжем на этой Олимпиаде! И наставим рога всем, кто в нас не верит. We will ROC you, Tokyo!


Тина Канделаки

Всего наша сборная будет участвовать в соревнованиях более чем по 30 видам спорта.

Пустые трибуны

Пандемия вносит существенные корректировки в привычную картину Олимпиады. Самое необычное то, что соревнования пройдут без зрителей. На трибуны не пустят даже местных жителей, что уж говорить о болельщиках из других стран, которым вообще не удалось прилететь в Японию. В начале июля правительство объявило, что в связи с коронавирусом в стране вводится режим чрезвычайной ситуации, который продлится до 22 августа.

Чтобы хотя бы создать иллюзию полных трибун, будет включаться аудиозапись шума толпы, сделанная в ходе Игр прошлых лет. Также организаторы готовятся подключать по видеосвязи семьи атлетов, когда те успешно выступят, и выводить на экраны болельщиков из разных стран.


Карантин, "антисекс-кровати" и другие ограничения

Прибывающих в Токио спортсменов ждет обязательный трехдневный карантин. Их будут тестировать на COVID-19 ежедневно. В случае если тест окажется положительным, атлета отправят на карантин. МОК рекомендовал членам сборных вакцинироваться, но не запретил тем, кто не сделал прививку, участвовать в соревнованиях. 

Помимо стандартных мер защиты от коронавируса (социальная дистанция, соблюдение гигиены, ношение масок) еще зимой был разработан целый свод новых правил для участников Олимпиады — как атлетов, так и членов делегаций, работников СМИ и других задействованных. Им запрещено посещать бары, рестораны, магазины и прочие людные места, пользоваться общественным транспортом — для всего этого нужно получать особое разрешение. Собираться компаниями в Олимпийской деревне участникам Игр также запретят. К празднованию побед их призвали отнестись максимально ответственно. Маски обязательно носить все время кроме тех моментов, когда спортсмены выступают, едят, спят или находятся в полном одиночестве.


Елена Исинбаева: "Коротко о том, как здесь все устроено в интересах безопасного проведения Олимпийских игр: 1. COVID-тест каждый день на протяжении всего периода в Токио (решение КС МОК). 2. Мягкий 14-дневный карантин для всех членов МОК. Нельзя пользоваться услугами отеля (спа, фитнес, бассейн и т. д.), нельзя выходить в город, смотреть достопримечательности, посещать рестораны, общаться с местными жителями. Запрещено посещать Олимпийскую деревню.3. По предварительной записи членам МОК можно посещать любые спортивные соревнования, наличие мест строго ограничено.4. Стараться держаться на расстоянии от участников и соблюдать дистанцию два метра при общении с ними.5. Обязательное использование приложения COCOA и ношение маски везде и всегда.6. По истечении 14 дней мягкого карантина всем членам МОК разрешается пользоваться общественным транспортом, посещать достопримечательности и рестораны в городе, посещать соревнования по предварительной записи. Олимпийская деревня остается под запретом".

На днях мировые СМИ облетела новость о специальных кроватях для участников Олимпиады, созданных таким образом, чтобы предотвратить сексуальные контакты. Кровати сделаны из переработанных материалов, рассчитаны на одного человека и ломаются от резких движений.

"Эти кровати должны быть "антисекс". Они сделаны из картона — это правда, но, говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!" — сообщил своим подписчикам в твиттере ирландский гимнаст Рис Маккленахан, который протестировал кровать (попрыгал на ней) в олимпийской деревне Токио-2020.

При этом организаторы не стали отказываться от давней традиции раздавать спортсменам презервативы — но с надеждой, что они будут использоваться по возвращении домой, а не в Олимпийской деревне.

Виды спорта

На Олимпиаде в Токио представлено 40 видов спорта. Будет разыграно на три десятка больше комплектов медалей, чем в прошлый раз — на Играх в Рио. Дело в том, что к списку видов спорта, включенных в программу Олимпиады, добавилось сразу несколько новых пунктов. В первый раз в рамках Игр пройдут соревнования по серфингу, скалолазанию, скейтбордингу, баскетболу 3 х 3 и карате. Софтбол и бейсбол возвращаются в список олимпийских видов спорта после 13-летнего перерыва.

Вручение медалей

Церемонии награждения будут проходить по строгому протоколу. Очень непривычно, что спортсменам предстоит самостоятельно брать медали со специальных подносов и надевать их себе на шею, чтобы избежать физического контакта с другими людьми. Расстояние между обладателями золота, серебра и бронзы тоже увеличат. Групповые фото сделать не получится. Ну и абсолютно всем участникам наградных церемоний придется носить маски.

Планируется, что у спортсменов будет возможность в момент награждения видеть своих родных и друзей, подключающихся по видеосвязи.

Медали

Награды для победителей Олимпиады в Токио создавались с заботой об окружающей среде: медали изготовлены из переработанной электроники. Так происходит не впервые: награды для Игр в Ванкувере и Рио тоже были частично сделаны из переработанных отходов. Однако в производстве медалей для соревнований в Японии участвовали сами жители страны — и вот это уже происходит впервые в истории Олимпийских игр.


 


Начиная с 2017 года в течение двух лет на улицах японских городов стояли специальные ящики, в которых люди могли оставить свои старые телефоны и другие ненужные гаджеты. За это время было собрано около 79 тонн различной электроники. После переработки из данного сырья удалось изготовить пять тысяч медалей — золотых, серебряных и бронзовых.

Дизайн медали разработал японец Юничи Каваниси: его эскиз был отобран из примерно четырех сотен вариантов, участвовавших в конкурсе. На медали изображена греческая богиня победы Ника, а также нанесены гравировка "Токио-2020" и неизменный символ Олимпиады — пять олимпийских колец. Лента выполнена в традиционном японском стиле, а деревянные футляры для медалей сделаны из японского ясеня.


Девиз

Постоянный лозунг Игр Citius, altius, fortius ("Быстрее, выше, сильнее"), утвержденный первым Олимпийским конгрессом еще в 1894 году, в первый раз изменен. Теперь он звучит как Citius, altius, fortius — communis ("Быстрее, выше, сильнее — вместе"). В марте глава Олимпийского комитета Томас Бах предложил это изменение, а 20 июля новый девиз был единогласно утвержден на проходившей в Токио сессии МОК. Бах назвал это событие эпохальным.


Томас Бах

Состав российской команды

В сборной нашей страны 335 спортсменов (кстати, преобладают женщины — их в команде 185). Больше всего россиян — 37 спортсменов — участвуют в соревнованиях по плаванию.

Наиболее титулованной участницей сборной называют 31-летнюю синхронистку Светлану Ромашину: пятикратная олимпийская чемпионка поборется в Токио за две медали.


Светлана Ромашина

Самой молодой в нашей команде оказалась гимнастка Виктория Листунова, которая только-только отметила 16-летие. Самой возрастной российской спортсменке 56 лет: Инесса Меркулова участвует в состязаниях по конному спорту.


Виктория Листунова


Инесса Меркулова

В общем медальном зачете пресса прогнозирует России третье место, за которое, по мнению спортивных СМИ, наша сборная поборется с командами Великобритании и Японии. Фаворитами считаются сборные США и Китая, лидировавшие по количеству медалей на трех последних летних Олимпиадах. При этом американцам предсказывают первое место в Токио.

Скандалы

Олимпиада в японской столице уже успела обзавестись шлейфом скандалов, которые, впрочем, почти всегда сопутствуют таким большим событиям. В феврале глава оргкомитета Игр Есиро Мори подал в отставку, когда его раскритиковали за высказывания о том, что увеличение количества женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. В марте оставил свой пост Хироси Сасаки, креативный директор Олимпиады, предлагавший для церемонии открытия достаточно спорный номер: актриса Наоми Ватанабэ должна была спускаться с неба в образе... свиньи.

А буквально за несколько дней до старта Игр прошение об отставке подал музыкант Кэйго Оямада, который ранее был назначен композитором церемонии открытия. После назначения японские СМИ припомнили Кэйго его интервью 27-летней давности. Тогда музыкант со смехом рассказывал корреспонденту музыкального журнала, что в школе регулярно издевался над своими одноклассниками с ограниченными возможностями. Оямада принес публичные извинения, организаторы приняли его отставку и срочно начали искать замену.


Еще один скандальный инцидент произошел несколько дней назад: пресса сообщила, что на Олимпийском стадионе прямо после репетиции церемонии открытия, предположительно, произошло изнасилование. В преступлении 20-летняя сотрудница стадиона обвинила 30-летнего работника расположенного там же кафе. Дело расследует полиция Токио.

Закрытие

Церемония закрытия Олимпийских игр состоится 8 августа, начало в 14.00 по московскому времени. На трибунах будет не так многолюдно, как было всегда: обычных зрителей на стадион не допустят, как и на остальные события Олимпиады. Наблюдать за торжественной церемонией будут представители МОК, делегации стран и ВИП-гости. Всего на трибунах ожидается присутствие не более 10 тысяч человек.


Маргарита Дорошевич
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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