Историческая Россия как актуальный проект: об "украинской" статье Владимира Путина

Вадим Карасев

12 июля на сайте Кремля была опубликована статья президента России Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев", которую он анонсировал во время недавней прямой линии. Дмитрий Лекух - о том, какие выводы читателям следует сделать из статьи.

Пусть программный во всех смыслах этого слова текст статьи Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" и дается на двух языках, русском и украинском, да и "интересантов" у него хватает, в том числе и за пределами как России, так и Украины, но реальный, практический адрес данное послание по-настоящему имеет только один. Это тот большой и единый народ, населявший издревле и населяющий теперь обширные равнины от Карпатских гор до Чукотки и Владивостока. То, что и именовалось всегда "исторической Россией".

И хорошо, что это очень правильное определение президент снова на свет божий извлек. Почему это так важно и так важно именно сейчас? Тут на самом деле все достаточно просто. Современный мир стал слишком, если хотите, "зыбок", а мы слишком долго живем в нем, пытаясь неукоснительно соблюдать некие "международные правила". Которые не только не нами придуманы — их еще и все, кроме нас, в этом "зыбком мире" либо не соблюдают, либо трактуют, выворачивая так, что лучше бы и вовсе честно не соблюдали.

В качестве примера — попытки официальных европейских структур "возложить вину" за Вторую мировую войну на народ-победитель: когда эти финты в воздухе проделывают представители стран, бывших в той войне официальными союзниками Гитлера, это, конечно, с одной стороны, выглядит как-то по-особенному смешно. Но еще смешнее, что группа европейских комиков пытается заставить жить гигантскую ядерную сверхдержаву по своим правилам, включая либеральные ценностями и ЛГБТ.

И, что вполне естественно, в такой ситуации единственное, на что может опираться российская власть, — это российский же народ, это та самая память об "исторической России". Так всегда бывает в переломные моменты истории.

Потому как, давайте честно, в этом безумном мире мы можем опираться только на самих себя, да на нашу историю с географией. Ну еще — как на продолжение "русской истории с географией" — на свою армию и флот. А больше ничьи национальные интересы с нашими собственными совпадать отнюдь не должны. Потому Путин и говорит, кстати, о современных "политических украинцах" прежде всего как о людях, предающих свои собственные, украинские интересы. Не наши, а свои собственные.

Но с одной небольшой поправкой: хоть они это и старательно пытаются забыть, но они — это и есть мы. И, следовательно, реальный их интерес — это наш интерес и есть. Ну а результат этого предательства самих себя, отдача самих себя в добровольное фактически рабство "европейскому шляху" не только, кстати, для Путина очевиден: самая нищая страна Европы, грязь, криминал, нацисты на улицах...

Нет, конечно, есть и группа лиц, которая на этом безобразии неплохо так нажилась. И, самое страшное, именно эта очевидная стайка предателей и коллаборантов — которым за то, что они продают свой народ в рабство, по дороге разрешили его немного пограбить, — так и продолжает повсюду изображать из себя "русофобски настроенную свободолюбивую украинскую нацию". Но тут, правда, надо отдать должное: этим не только статью Путина, но и данный текст читать ни к чему.

Им тупо некогда: пытаются последнее своровать, и тому свидетельство, к примеру, незабвенный "закон о земле" и вовсю сейчас готовящаяся "самая последняя приватизация". Щеки и сейфы еще не забиты, а время слишком быстро заканчивается. Тут уж не до статей, даже таких значимых в самом что ни на есть практическом смысле, как текст российского президента: не так повернешься, не успеешь украсть и спрятать — тут и другая статья прилететь, извините, может. И по хитрой морде, а не по "идеологии"…

Теперь, что называется, по "оперативке". Путин, что особенно важно, не просто указывает Западу в целом и некоторым особо одаренным отдельным соседям России на опасность игры, которую они ведут, посягая на наше историческое пространство. И неважно, какими искусственными, по сути, границами оно сейчас выгораживается. Напомним тут также другие слова Путина, из другого выступления, про "самый разъединенный народ в мире".

А дальше русский президент просто спокойно напоминает, что Россия в постреволюционный период и так "фактически была ограблена". Приводит конкретные факты, по которым Россия имеет право предъявлять территориальные претензии, а не наоборот. В том числе, кстати, напоминает особо беспамятным принцип вполне "демократического" Анатолия Александровича Собчака, который тот довольно адекватно сформулировал: "Уходите с тем, с чем пришли". Тот принцип, который был хамски нарушен при трагическом распаде СССР.

Что еще характерно. Путин оперирует в данном тексте историческими фактами не как историк, не как публицист, а как профессиональный юрист, создающий "доказательную базу", — ну, в принципе, тут ничего удивительного, кто на что учился, конечно. Но в данном конкретном случае вот эта опора только на "железобетонные факты" и неоспоримые ни одной из сторон доказательства, с которыми трудно спорить любому, даже самому изворотливому, адвокату, оказывается более чем адекватной политическому контексту. Как раз именно бесспорностью и как бы даже банальной очевидностью путинских построений: спорить тут особенно не о чем.

Тут надобно исполнять. И именно таким образом, опираясь на очевидные и общеизвестные исторические факты, Путин и доказывает "городу и миру", что заигрывание с Западом, так уж получилось, никогда не приносило пользы ни одному из народов русского исторического пространства. Напротив, каждый раз это приводило к частичной или полной потере суверенитета, попыткам уничтожения культурных традиций и стравливанию родственных народов вплоть до состояния гражданской войны на отдельно взятой территории. Запад и сейчас — традиции, так сказать, — создает на Украине атмосферу страха и пытается поместить страну под прямое внешнее управление. Путин прямо указывает цель, которую преследует Запад, — "превратить Украину в барьер между Европой и Россией, в плацдарм против России". Короче, сделать из Украины ту самую "анти-Россию".

А вот это как раз то, чего "историческая Россия" ни при каких обстоятельствах не имеет права допустить. И ни одна более или менее вменяемая русская государственная власть этого никогда не допустит: даже Егор Тимурович Гайдар, земля ему пухом, довольно четко артикулировал, что государство в таких случаях обязано мыслить категориями не "демократии", а "подлетного времени". И было бы глупо предполагать, что нынешние российские государственники имеют больше иллюзий, чем икона российского либерализма. Поэтому проект "Анти-Украина" принципиально невозможен.

Русский лидер посылает четкий сигнал: наша страна никогда не допустит, чтобы ее исторические территории и живущих там людей использовали против России. Это не нужно ни русским, ни миллионам украинцев, которым, как выразился Путин, "не дают поднять голову".