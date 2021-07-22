Из-за давления инфляции: НБУ повысил учетную ставку до 8%

Влада Некрасова

ациональный банк Украины повысил учетную ставку до 8% - на фоне инфляционного давления. Такое решение приняло правление НБУ в четверг, 22 июля."Правление НБУ приняло решение повысить учетную ставку до 8% годовых. В условиях существенного усиления фундаментального инфляционного давления это необходимо для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий", - указали в НБУ по итогам заседания.В регуляторе отметили, что в первом полугодии 2021 года инфляция ожидаемо вышла за пределы целевого диапазона 5% ± 1 п. п., но "отклонение было большим, чем предполагалось, из-за действия как временных, так и фундаментальных факторов".Прогноз Национального банка, как указано, предусматривает дальнейшее повышение учетной ставки до 8,5% и сохранение ее на этом уровне до второго квартала 2022-го для возвращения инфляции к цели 5% в 2022 году и удержания под контролем инфляционных ожиданий."В случае реализации дополнительных проинфляционных рисков Национальный банк готов и в дальнейшем применять монетарные инструменты для возвращения инфляции к цели 5%", - подчеркнули в регуляторе.Национальный банк ухудшил прогноз инфляции в 2021 году с 8,0% до 9,6%. В регуляторе указали - "учитывая стремительный рост мировых цен и последующее восстановление спроса"."Инфляция уже в ближайшее время незначительно превысит 10%, но замедлится в конце 2021 года", - прогнозируют в Нацбанке."После достижения пика осенью этого года инфляция начнет замедляться благодаря поступлению нового урожая и корректировке глобальных цен на энергоносители... Во втором полугодии следующего года инфляция вернется к цели 5% и в дальнейшем будет находиться в этом диапазоне", - указали в НБУ.При этом Национальный банк оставил прогноз роста реального ВВП неизменным - на уровне около 4% в 2021-2023 годах. В частности, в 2021 году - на уровне 3,8%, а в дальнейшем - около 4,0% в год.