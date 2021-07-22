Эксперты рекомендуют ввести унифицированный экзамен для поступления в вузы России и Белоруссии

Алексей Вольцев

Эксперты рекомендуют ввести унифицированный экзамен для поступления в вузы России и Белоруссии, сообщает «Российская газета».

С 2021 г. белорусские абитуриенты могут поступать в российские вузы по результатам Центрального тестирования (ЦТ). Число белорусских студентов, обучающихся в России, с 2013 г. снизилось в 2 раза – до 10,5 тысяч в 2020 г. (из них 3,5 тысячи обучаются бесплатно, 5,5 тысячи – заочно). Число российских студентов в Беларуси за данный период практически не изменилось - около 1,5 тысяч. За 2013-2020 гг. число белорусских студентов в Польше возросло в 2,5 раза – до 7,5 тысяч. В России обучается 239 аспирантов и докторантов из Беларуси, из Казахстана - 1,5 тысячи, из Кыргызстана - 500.

Издание отмечает, что один из инструментов расширения взаимодействия в сфере образования - российские квоты для иностранных студентов на бесплатное обучение. Для белорусских студентов в 2015 году выделялась лишь 91 квота, в 2020 году – 240 квот, в 2021-м – 700. Для сравнения, Казахстан получает 758 квот, Киргизия - 407 квот.

Для увеличения числа желающих эксперты рекомендуют запустить пилотную программу академической мобильности для студентов Союзного государства на стипендиальной основе (покрывает проживание, проезд и текущие расходы), обеспечить прием заявок через цифровую платформу от студентов на обучение от одного до двух семестров в вузе второй стороны и создать сообщество выпускников программы, предлагая им стажировки на базе ведущих предприятий двух стран. Затем программа может быть выведена на уровень ЕАЭС.

Также эксперты советуют развернуть пункты сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) и ЦТ в областях Беларуси и приграничных регионах России, выйти на взаимное признание результатов ЕГЭ и ЦТ, а в перспективе - на унифицированный экзамен для поступления в вузы двух стран.

В числе рекомендаций также организация работы на системной основе совместных университетских сетевых структур, предоставление возможности поступления вне конкурса в вузы двух стран победителям международных и национальных олимпиад для школьников, а также синхронизация льгот при поступлении для медалистов, запуск программы для стажировок молодых ученых в системе академий наук двух стран с обеспечением жильем в общежитиях на льготных условиях.

Кроме того, предлагается с привлечением академических историков двух стран разработать общий историко-культурный стандарт, содержащий принципиальные оценки исторических событий и подходы к преподаванию истории («Единый учебник истории»).

Ранее в Министерстве просвещения Российской Федерации отметили, что образовательные программы российских педагогических вузов становятся всё более востребованными у иностранных студентов. Об этом говорят как статистические данные о расширении географии приёма в педвузы, так и отзывы самих учащихся. За последние три года популярность совместных программ педагогических вузов и программ, реализуемых в сетевой форме, выросла в полтора раза.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 апреля 2020 года № 907-р в перечень организаций, подведомственных Минпросвещения России, вошли 33 педагогических вуза. Они выступают драйвером развития педагогической науки, школьного образования и подходов к воспитанию.