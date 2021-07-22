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Эмилия Кларк выпустила феминистский комикс "Мать безумия" в поддержку дестигматизации менструации

Эмилия Кларк выпустила феминистский комикс "Мать безумия" в поддержку дестигматизации менструации

Еще несколько недель назад появилась информация, что 34-летняя актриса Эмилия Кларк, более всего известная по роли Дейенерис Таргариен в сериале "Игра престолов", собирается выпустить комикс. Вчера знаменитость наконец представила свою работу в новом для нее жанре.

Называется комикс "Мать безумия" (M.O.M.: Mother Of Madness), в чем можно увидеть и милую отсылку к ее героине из "Игры престолов", которую называли Матерью Драконов.


 


В центре сюжета комикса, который вышел в издательстве Image Comics, — мать-одиночка Майя. Во время месячных женщина обретает суперсилу: она может увеличивать грудь, становиться невидимкой и даже задействовать свои волосы из подмышек примерно так, как Человек-паук пользовался своей паучьей нитью.

На обложке супергероиня, придуманная Кларк, изображена в балаклаве — это дань уважения группе Pussy Riot. Соавтором Эмилии вступила писательница Маргерит Беннетт, а автором рисунков стала Лейла Лейц. Вчера актриса появилась в эфире шоу Джимми Фэллона (она подключилась по видеосвязи) и сама рассказала немного о своем новом проекте.

Это была простая идея, которая родилась из дурацкого разговора, произошедшего в машине по дороге на концерт с друзьями. Мы подумали: "Ага, разве не было бы смешно, если бы существовал супергерой, который не был бы идеальным, который был бы таким, как мы? Я подумала, что это было бы забавно. Я пошла домой и просто написала 50 страниц, этот персонаж просто вышел из меня,

— поделилась Кларк.


Обложка комикса

Эмилия уточнила, что выбрала именно такой сюжет, потому что хотела внести свой вклад в борьбу со стигматизацией менструации.

У Майи была непростая жизнь, и она оказалась в месте, где она стыдится всего, что делает ее уникальной. Благодаря открытию своих способностей она принимает себя такой, какая она есть. Я подумала, что было бы круто показать с другой стороны вещи, которые женщинам не нравятся в себе,

— сказала Кларк.


Страницы комикса

Актриса призналась, что еще не задумывалась о возможности экранизации своего комикса.

Нет, я не ради этого его написала. Если он дурацкий и никому не понравится, то так тому и быть — значит, фильма не будет,

— отметила она.

Зато Кларк подтвердила, что присоединится к вселенной Marvel и примет участие в съемках "Секретного вторжения" (Secret Invasion).



Надя Бесчетникова
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По материалам: spletnik.ru

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