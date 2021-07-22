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Кабмин направит почти 2,8 млрд рублей на выплаты кураторам учебных групп в колледжах и техникумах

Кабмин направит почти 2,8 млрд рублей на выплаты кураторам учебных групп в колледжах и техникумах

Правительство Российской Федерации направит почти 2 миллиарда 800 миллионов рублей на выплату вознаграждений кураторам учебных групп в колледжах и техникумах, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина. 

«Мы поддержим преподавателей, которые готовят специалистов со средним профессиональным образованием и ведут воспитательную работу. Направим почти 2 миллиарда 800 миллионов рублей на выплату вознаграждений кураторам учебных групп в колледжах и техникумах», - сказал Михаил Мишустин.

«При подготовке бюджета на следующие три года предусмотрим необходимые средства на эти выплаты, чтобы поддержать людей, которые выполняют такую нелегкую, но очень важную работу, заслуживающую самого большого уважения», - добавил глава Правительства России.

По поручению президента России с 1 сентября текущего года кураторы учебных групп в колледжах и техникумах будут так же, как и классные руководители в школах, ежемесячно получать по 5 тысяч рублей. Правила предоставления и распределения федерального финансирования для обеспечения таких выплат утверждены Правительством Российской Федерации (Постановление от 7 июля 2021 г. № 1133).

Принятое решение коснётся педагогов-кураторов из государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования. Размер финансирования, которое направят регионам на эти цели, будет зависеть от количества учебных групп в каждом субъекте. Из федерального бюджета на ежемесячные выплаты кураторам планируется выделять по 9,6 миллиарда рублей в год.

С 1 сентября прошлого года выплату за классное руководство в размере пяти тысяч рублей получают более 810 тысяч школьных учителей.

21 апреля текущего года президент России Владимир Путин, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, предложил поддержать кураторов учебных групп техникумов и колледжей (классных руководителей в системе СПО), включив их в категорию получателей доплат за классное руководство в размере пяти тысяч рублей.

# Общество
По материалам: edu.ru

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