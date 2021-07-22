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Как определить ментальную причину болезни

Как определить ментальную причину болезни

Любая болезнь может быть вылечена, если не только обратить внимание на свой образ жизни, но и устранить причины, которые вредят собственному биополю, создают в нем бреши и способствуют появлению разных недугов.


Вылечить любой недуг будет гораздо проще, если найти ментальную причину его возникновения. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют внимательно относиться к любым проявлениям боли и недомоганий, чтобы вовремя распознавать нависшую над здоровьем угрозу.

Как найти ментальную причину болезни

Существует несколько проверенных способов, которые помогут глубже понять себя, найти источник проблемы и исцелиться благодаря работе над собой.

1. Найти причину болезни поможет анализ произошедших событий. В момент, когда чувствуется недомогание, важно сосредоточиться на воспоминаниях, вспомнить все, что произошло за прошедшие сутки. Именно за этот период человека настигает болезнь, если он оступился и сделал что-то не так. Болезнь могла прийти из-за серьезного конфликта или поступка, который обидел кого-то из вашего окружения. Негативные эмоции со стороны могут спровоцировать недомогание.

2. Найти источник неприятностей поможет также визуализация. Для этого нужно представить всех людей, с которыми вы контактировали в ближайшие сутки. Тот, из-за кого возникла болезнь, вспыхнет в воспоминаниях ярче остальных. С этим человеком можно поговорить, чтобы выяснить причину обиды или озлобленности или самим понять свои промахи.


3. Определить причину недомоганий можно и во сне. Для этого перед тем, как лечь спать, нужно задать себе мысленный вопрос и обратиться к своему подсознанию, чтобы получить точный ответ. Сновидения важно запомнить: в них найдутся ответы на все волнующие вопросы.

Каждая болезнь — это отражение неправильного поведения, и понять причины станет проще, если обратить внимание на свои действия, отдавать себе отчет в поступках и словах. На энергетическом уровне каждый человек может нанести вред окружению и получить ответ в виде болезни или недомогания. Чем серьезней был промах, тем сильнее будет болезнь, и тем сложнее ее будет победить.

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По материалам: dailyhoro.ru

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