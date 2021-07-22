Как сделать браслет, исполняющий желания

Вадим Карасев

Исполнить заветное желание не всегда просто, и себе в подмогу люди придумали действенные способы. Одним из них служит браслет, который плетут и заговаривают особым способом, чтобы поскорей исполнить свою мечту.

Браслеты, исполняющие желания, можно сделать своими руками, и эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают простой способ, благодаря которому получится воплотить в жизнь самую заветную мечту. Важно лишь выбрать подходящий день, чтобы создать сильный амулет, исполняющий желания.

Что нужно для браслета желаний

Сплести браслет можно из любых материалов, но лучше всего использовать красную шерстяную нить. Также для браслета понадобятся:

7 бусин;красивая подвеска или минерал по дате рождения.

После того, как все необходимые элементы подготовлены, остается лишь выбрать день для того, чтобы сплести уникальное украшение, позволяющее исполнить желание.

Как сплести браслет желаний

Браслет плетут классической косичкой, вплетая в него семь бусин. Число семь выбрано не случайно — оно носит мистический характер и способно исполнить заветные мечты, если верить в свои слова.

Перед тем, как плести браслет, нужно сформулировать желание и разделить его на семь этапов. Плести браслет начинают на рассвете, оставшись наедине со своими мыслями. От клубка отматывают три нитки, длина которых равна трем оборотам вокруг запястья. Бусины вплетают поэтапно, проговаривая каждый из семи шагов, которые помогут осуществить задуманное.

Визуализируя задуманное, вплетают оставшиеся нити. Такая тактика поможет запрограммировать сознание на успех и без труда пройти все этапы на пути к заветной мечте. После того, как браслет готов, его надевают на левое запястье и скрепляют узлом.