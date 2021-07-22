Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как сделать браслет, исполняющий желания

Как сделать браслет, исполняющий желания

Исполнить заветное желание не всегда просто, и себе в подмогу люди придумали действенные способы. Одним из них служит браслет, который плетут и заговаривают особым способом, чтобы поскорей исполнить свою мечту.


Браслеты, исполняющие желания, можно сделать своими руками, и эксперты сайта dailyhoro.ru предлагают простой способ, благодаря которому получится воплотить в жизнь самую заветную мечту. Важно лишь выбрать подходящий день, чтобы создать сильный амулет, исполняющий желания.

Что нужно для браслета желаний

Сплести браслет можно из любых материалов, но лучше всего использовать красную шерстяную нить. Также для браслета понадобятся:


7 бусин;
красивая подвеска или минерал по дате рождения.

После того, как все необходимые элементы подготовлены, остается лишь выбрать день для того, чтобы сплести уникальное украшение, позволяющее исполнить желание.


Как сплести браслет желаний

Браслет плетут классической косичкой, вплетая в него семь бусин. Число семь выбрано не случайно — оно носит мистический характер и способно исполнить заветные мечты, если верить в свои слова.

Перед тем, как плести браслет, нужно сформулировать желание и разделить его на семь этапов. Плести браслет начинают на рассвете, оставшись наедине со своими мыслями. От клубка отматывают три нитки, длина которых равна трем оборотам вокруг запястья. Бусины вплетают поэтапно, проговаривая каждый из семи шагов, которые помогут осуществить задуманное.

Визуализируя задуманное, вплетают оставшиеся нити. Такая тактика поможет запрограммировать сознание на успех и без труда пройти все этапы на пути к заветной мечте. После того, как браслет готов, его надевают на левое запястье и скрепляют узлом.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Как сделать браслет, исполняющий желания
Как сделать браслет, исполняющий желания
В Калининградской области создадут центры «Точка роста» в 20 школах
В Калининградской области создадут центры «Точка роста» в 20 школах
Около 700 белорусских студентов прошли обучение в июле в «Летних университетах» Союзного государства
Около 700 белорусских студентов прошли обучение в июле в «Летних
В школе села Вазерки Бессоновского района Пензенской области завершился ремонт спортивного зала
В школе села Вазерки Бессоновского района Пензенской области
В Омском педуниверситете разработают методику преподавания математики в условиях смешанного обучения
В Омском педуниверситете разработают методику преподавания математики
Российский министр впал в кому после нападения неизвестных на турбазе
Российский министр впал в кому после нападения неизвестных на турбазе
Анна Фэрис тайно вышла замуж за кинооператора Майкла Баррета
Анна Фэрис тайно вышла замуж за кинооператора Майкла Баррета
Поедание помета яков помогает тибетским пищухам пережить зиму
Поедание помета яков помогает тибетским пищухам пережить зиму
Как определить ментальную причину болезни
Как определить ментальную причину болезни
Марсоход «Персеверанс» добудет первые пробы грунта в начале августа
Марсоход «Персеверанс» добудет первые пробы грунта в начале августа
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новой фотографией принца Джорджа в честь дня его рождения
Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новой фотографией принца
Полезные свойства липы и сферы её применения
Полезные свойства липы и сферы её применения

Топ на сегодня

Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»
Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»
Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу "Единой России"
Разработку современной аграрной политики предложили включить в
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2017 года сдали более 320 тысяч студентов колледжей
Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills с 2017 года сдали
Франция ввела "санитарные пропуска" для посетителей музеев и кинотеатров
Франция ввела "санитарные пропуска" для посетителей музеев
В Курской области проводится дополнительный отбор по программе «Земский учитель»
В Курской области проводится дополнительный отбор по программе

Еще по теме

Браслет «Шамбала»: как сплести сильнейший оберег своими руками
Как обычная иголка поможет исполнить любое желание за 40 стежков
Как загадать желание на Старый Новый год — 2021
Зеркальная дата 4.04: как загадать желание в апреле 2021 года