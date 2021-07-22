Как заставить хозяев убирать за своими питомцами

Влада Некрасова

Регистрация животных поможет сделать улицы чище, считают в Госдуме

00:00 Автор: Юлия Сапрыгина

Собака среднего размера оставляет на улице около 40 килограммов экскрементов в год, подсчитали ветеринары. Если умножить это количество на 22 миллиона, а именно столько домашних собак в России было в 2020 году, получится почти 900 тысяч тонн. «Парламентская газета» спросила у экспертов, как сделать российские улицы чище?

Фекальные реки, навозные берега

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» обязывает владельцев убирать за питомцами. Однако, как показывает практика, эта норма не работает. В итоге тонны фекалий остаются на городских газонах, по берегам рек, в лесополосе, а порой и прямо на асфальте.

Нежелание убирать за своим питомцем многие владельцы собак объясняют тем, что продукты жизнедеятельности собак — те же удобрения, а значит, благотворно влияют на растения. Но это не так, собаки — хищники, поэтому их экскременты медленно разлагаются и загрязняют почву.

Более того, собачьи экскременты опасны для других животных и людей. Около 40 процентов домашних питомцев заражены гельминтами и другими паразитами, говорят ветеринары. Обнюхивая такие залежи, другая собака или кошка могут также подцепить паразитов. В группе риска и дети, которые играют в песочнице, куда домашние питомцы порой справляют нужду.

С проблемой собачьих экскрементов давно борются и за рубежом. Так, на днях власти Тель-Авива сообщили, что собираются создать банк ДНК всех домашних собак, живущих в городе. С помощью этой информации местная мэрия намерена опознавать оставленные на улицах экскременты и штрафовать хозяев питомцев на 400 шекелей (около 100 долларов).

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Штраф от одной до двух тысяч рублей

Но собаки не виноваты, ведь законов они не читают и сходить в зоомагазин за бумажным пакетом или специальным совком для уборки не могут. А вот человек может. Спрос на зоотовары в последнее время действительно вырос, говорят продавцы. Правда, это может быть связано с тем, что число домашних питомцев в пандемию резко увеличилось, пишет «Коммерсантъ».

Но есть и действительно ответственные хозяева, причём больше всего их в Москве. По данным сервиса по выгулу домашних питомцев «Собака-гуляка», 60 процентов опрошенных посетителей сайта регулярно убирают за своей собакой в столице.

При этом штрафы за неубранные экскременты в Москве не такие высокие. Согласно статье 5.1 КоАП столицы, за это владелец собаки может заплатить от 1000 до 2000 рублей.

А если собака при этом гуляет на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ и других образовательных организаций, совокупный штраф может вырасти до пяти тысяч рублей.

Для сравнения: в Германии штраф за оставленные собачьи фекалии составляет от 25 до 150 евро, при этом в Берлине штрафы могут доходить до 300 евро (больше 25 тысяч рублей), а в швейцарской Лозанне тех, кто не убрал после своей собаки, оштрафуют на 150 франков (почти 12 000 рублей), сообщает «Радио Спутник».

Но решить вопрос одними штрафами невозможно, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Чтобы система заработала, нужно принять норму об обязательной регистрации домашних животных, уверен депутат.

«Регистрация закрепляет животное за конкретным человеком. Без этого практически невозможно доказать, чья именно собака нагадила, — сказал Валуев «Парламентской газете". — Но против такой нормы выступил Минфин, потому что непонятно, кто должен оплачивать процедуру регистрации».





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Поправки в закон, которые пропишут норму об обязательной регистрации животных, решат не только проблему загрязнения улиц, но снимут и целый ряд других вопросов, уверен Николай Валуев.

Например, без этой нормы даже по Закону «Об ответственном обращении с животными» фактически невозможно привлечь к ответственности живодёров.

«То есть нельзя наказать человека, который выбросил котёнка, а потом завёл себе нового. Те же истории с покусами — сейчас доказать, чья именно собака напала на человека, практически невозможно. Регистрация решает эти и другие вопросы», — сказал депутат.

Законопроект о регистрации животных могут внести в Госдуму осенью, рассказал ранее в пресс-центре «Парламентской газеты» председатель думского Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Ранее президент Владимир Путин дал 12 поручений, связанных с ответственным обращением с животными, включая доработку законодательства в этой сфере, в частности, внесение поправок, направленных на ведение учёта домашних питомцев и мониторинг состояния популяций бродячих животных.

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Экскременты как бизнес

А пока закона нет, регионы самостоятельно пытаются урегулировать вопрос. Так, в Кимрах Тверской области с собачьими экскрементами на улицах намерены бороться с помощью видеосъёмки. Осуществлять её будут сотрудники администрации и полиции в ходе специальных рейдов, заявили на днях в местной администрации.

А в Екатеринбурге ещё несколько лет назад для контроля за санитарными нормами ввели институт квартальных, в чьи обязанности в том числе включили надзор за соблюдением правил выгула животных.

Следить за чистотой могут и общественные инспекторы. Такой институт заработал в России с прошлого года. Однако работа и квартальных, и инспекторов упирается всё в ту же регистрацию: доказать, чья именно собака оставила кучу на газоне, без неё очень сложно.

Решить проблему отчасти могли бы и специально отведённые площадки для выгула собак, но они в стране в дефиците. Чтобы ускорить строительство таких объектов, в Ижевске разработали типовой проект площадки размером 100 кв. м, которая будет огорожена двухметровым забором.

Необходимы и специальные урны для биологических отходов. Потому что даже добропорядочные владельцы животных вынуждены выбрасывать биологические отходы в общие урны, что также является нарушением.

Необычное решение проблемы нашли журналисты «Москва.ру». Они предложили установить в столице специальные автоматы по приёму экскрементов за деньги — по аналогии с автоматами для сбора вторсырья. При этом ставить такие агрегаты авторы инициативы предлагают за счёт введения утилизационного сбора для производителей кормов для животных.

Что же касается израильской базы ДНК животных, такой вариант России не подойдёт, считает Николай Валуев. «Иерусалим меньше одного района среднего российского города. Поэтому такой контроль там возможен, а у нас с нашими огромными территориями — нет. В Иерусалиме все животные, кстати, имеют генетические паспорта. И вот в этом вопросе они, конечно, молодцы», — сообщил депутат.

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