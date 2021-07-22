Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились новой фотографией принца Джорджа в честь дня его рождения

Вадим Карасев

Сегодня, 22 июля, принцу Джорджу, старшему сыну Кейт Миддлтон и принца Уильяма, исполняется восемь лет. В честь этого события в официальном инстаграме герцога и герцогини Кембриджских было опубликовано новое фото именинника.





Принц Джордж

Для фото Джордж позировал в полосатом поло John Lewis, сидя на капоте Land Rover Defender. Этот автомобиль принадлежал его прадедушке принцу Филиппу, который умер в этом году в возрасте 99 лет. Таким образом Кейт и Уильям хотели еще раз почтить его память. Фото было сделано в Анмер-Холле, семейной резиденции в поместье Сандрингем в Норфолке.

Автором снимка снова стала сама Кейт Миддлтон. Она, как известно, увлекается фотографией и часто делает официальные снимки своей семьи, не прибегая к помощи приглашенных фотографов. В прошлом году Кейт инициировала и национальный фотопроект Hold Still, призвав жителей Великобритании присылать фотографии, на которых были бы запечатлены моменты жизни в разгар пандемии коронавируса.





Новое фото наследника британского престола, конечно, вызвало ажиотаж среди подписчиков аккаунта. Так, пользователи сети сразу стали не только поздравлять Джорджа, но и обсуждать его новый портрет.

Боже мой, как он похож на своего папу... и бабушку — принцессу Диану. С днем рождения, юный принц!

Какое прекрасное фото от герцогини! Джордж выглядит таким взрослым!

Все больше и больше похож на Уильяма!

— написали комментаторы.





Надя Бесчетникова