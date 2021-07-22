"Лучше, чем я ожидал": Отар Кушанашвили раскрыл, какова Пугачева в постели с Галкиным

Вадим Карасев

Журналист Отар Кушанашвили заявил, что Максим Галкин поделился с ним подробностями интимной жизни с Аллой Пугачевой. Телеведущий рассказал о тайнах звездной пары в интервью "Московскому комсомольцу".

Отар Кушанашвили положительно оценивает Максима Галкина как ведущего популярного Youtube-шоу "Музыкалити".



Он сталкивает людей лбами в своем шоу "Музыкалити" и при этом хорошо выглядит. Макс знает, что старики брюзжат, молодежи на это наплевать, а сам он при этом в центре, в белой одежде призывает раскурить трубку мира.

51-летний Отар Кушанашвили утверждает, что иногда переписывается с Максимом Галкиным.

"Я, наверное, единственный, кому он дал ответ на вопрос о его альковной жизни с Аллой Пугачевой. Макс написал: "Лучше, чем я ожидал". Гений", — заявил Кушанашвили.

Сергей Соседов ранее в очередной раз нелестно высказался в адрес 72-летней Аллы Пугачевой. Скандальный критик поделился своими мыслями о ее браке с Филиппом Киркоровым.

"У меня спрашивают, счастлива была ли Алла, когда жила с Филиппом. Какое там, к черту, счастье? Они всегда ходили сами по себе. На публике — да: он при ней, она при нем. Но там не было никаких любовных отношений. Это же сразу видно!" — заявил Соседов.

Скандальный критик поделился своими воспоминаниями об одном любопытном эпизоде, случившемся 20 лет назад. Пугачева и Киркоров заявились тогда на вечеринку в один из московских ночных клубов.

"На выходе я остановил Филиппа. Он сразу понял, что я не хочу, чтобы Пугачева участвовала в нашем разговоре и что-то слышала. Филипп подошел ко мне. У нас был короткий разговор, минуты 3–4, и все это время Алла стояла и ждала его с совершенно безучастным лицом. Она всегда так ходила: совершенно мертвое лицо, отрешенный взгляд. А сейчас стала еще хуже!" — рассказал Соседов.



По словам критика, сейчас он даже знать не хочет о существовании популярной певицы. Сергей Соседов считает, что Пугачева больше "никому не интересна".

"Она надоела не только Киркорову, но и мне, словно горькая редька. Журналисты просто издеваются над Филиппом, когда спрашивают у него про Аллу. Я лично воспринимаю все вопросы о Пугачевой как издевку над собой. Полагаю, что и Киркоров считает так же", — отметил Соседов.

Как писал NEWSTES, ранее Леди Гагу обвинили в заимствовании образа у Пугачевой на инаугурации президента США.