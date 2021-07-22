Лукашенко подписал декрет о перераспределении части его полномочий

Анастасия Иванова

19:24 Автор: Жанна Звягина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал декрет о перераспределении полномочий главы государства — часть функций, касающихся приватизации государственной собственности, переходят к правительству и местным органам власти. Об этом сообщает в четверг пресс-служба главы республики.

Изменения вносятся в декрет №3 от 20 марта 1998 года «О приватизации государственной собственности в Республике Беларусь».

В соответствии с документом, президентские полномочия по согласованию эмиссии дополнительных выпусков акций, созданных при приватизации ОАО, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, переходят к правительству — если ценные бумаги находятся в собственности государства, или же к облисполкомам и Минскому горисполкому — если ими владеют административно-территориальные единицы.

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Александр Лукашенко на фоне акций протеста, которые проходили в республике после августовских выборов президента, заявил о необходимости изменения конституции республики. Ожидается, что проект нового закона подготовят до конца текущего года и вынесут на республиканский референдум в начале 2022 года.

Созданная для выработки поправок конституционная комиссия ранее предложила ограничить двумя число президентских сроков для одного человека, а также увеличить срок полномочий парламента. Комиссия также считает необходимым расширить полномочия премьер-министра, усилить его роль в формировании правительства и в бюджетной сфере.

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