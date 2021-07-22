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Лунный день сегодня 22 июля 2021 года

Лунный день сегодня 22 июля 2021 года

Каждый новый день содержит в себе некоторые тайны, о которых можно узнать при помощи анализа положения Луны. Астрологи рассказали, каким будет ее положение сегодня и как оно скажется на нашем настроении.


Главенствующим объектом сегодня будет не Луна. Она разделит сферы влияния с Венерой, которая переходит в Деву и находится в противостоянии с Юпитером. Этот день астрологи внесли в список дней силы июля, поскольку оба этих события крайне позитивны. Осталось лишь узнать, что будет происходить с Луной.

Фаза Луны: начинается 12 лунный день. Луна продолжает расти, но уже под влиянием Козерога. Стихия Земли плохо сочетается с активной Луной, поэтому не всё будет сегодня так радужно, как может показаться, несмотря на то, что день в целом очень яркий и позитивный. Смотрите в оба.

Магнитные бури 22 июля: в этот день магнитных бурь не будет. Магнитосфера спокойна.

Что принесет удачу сегодня


творчество;
переговоры, общение;
физические нагрузки;
романтика;
аффирмации.

Что отпугнет успех в этот день


крупные покупки;
черствость;
нервозность.

Домашние дела по лунному календарю

Эксперты сайта dailyhoro.ru отмечают, что этот день благоприятен для занятия несложными домашними делами. Не стоит затевать масштабный ремонт или генеральную уборку. Полезно заниматься декорацией дома, ухаживать за растениями, домашними животными, садом и огородом. Благоприятно на энергетике жилища скажется избавление от ненужных вещей. Без сожаления выбрасывайте все, что не используется, чтобы в вашу жизнь пришло нечто новое и приятное.

Что надеть в этот четверг


Из одежды стоит выбрать нечто яркое и позитивное. Лучшие цвета для Венеры, сочетающиеся при этом с растущей Луной — это голубой, белый, зеленый. Такие оттенки в одежде будут очень благотворно сказываться на вашей энергетике и помогут в привлечении удачи.

Из украшение стоит отдавать предпочтение платиновым изделиям, потому что данный металл является универсальным и относится к стихии Воды и Воздуха, как и сама Венера. Что касается Лун и ее пребывания в Козероге, то такое положение ночного светила отлично сочетается с минералами стихии Земли: обсидианом, опалом, хризопразом.

Финансы и работа в 12 лунный день

Некоторые события на работе и в бизнесе окажутся довольно неожиданными. Они могут быть как приятными, так и в какой-то мере опасными. Тем не менее, не бойтесь начинать что-то новое. Решение финансовых вопросов может пройти не совсем гладко, но результат вас порадует.


Крупные покупки сегодня лучше не совершать. Можно начинать проекты в какой-нибудь незнакомой сфере. Переговоры могут закончиться в вашу пользу, если вы не будете притворяться, а останетесь собой. Будьте предельно внимательными, поскольку 22 июля может выпасть редкий шанс на успех. Луна благоволит научной и творческой деятельности.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Сегодня удачный день для попыток избавиться от вредных привычек, неприятных мыслей. Полезными будут аффирмации на успех, на здоровье и исцеление, против стресса и тревожности. Тело из-за перехода Венеры в Деву окрепнет, поэтому можно будет заниматься спортом. Не исключено, что начнут отступать болезни и недуги.

Физические нагрузки сегодня не просто допустимы, а весьма желательны. Расслабляться не стоит, но и переутомление пользы организму не принесет. Занимайтесь спортом и физическими упражнениями, но помните про отдых. В этот день любые нагрузки будут укреплять иммунитет, улучшать настроение.


Любовь и отношения 22 июля

Дарите родственникам и второй половинке внимание и заботу. Полезными станут подарки без повода. Обязательно помогайте нуждающимся. Ваша доброта вернется к вам сторицей. День должен пройти бесконфликтно, потому что 12 лунный день источает любовь. Венера и Юпитер дарят спокойствие, но Луна может сделать нас немного нервными. Держите себя в руках, если захочется закричать.

В этот день можно заводить новые знакомства, ходить на свидания. Желательно, чтобы это были проверенные временем места, в которых вы будете чувствовать себя в своей тарелке. Луна в Козероге не приемлет новизны, особенно в такие ответственные моменты.

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По материалам: dailyhoro.ru

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