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Марсоход «Персеверанс» добудет первые пробы грунта в начале августа

Марсоход «Персеверанс» добудет первые пробы грунта в начале августа

Национальное космическое агентство США сообщило, что марсоход «Персеверанс», совершивший успешную посадку на Марс в феврале, завершил подготовку и тестирование и скоро приступит к выполнению главной задачи — получению образцов грунта древнего марсианского озера.

Со времени посадки «Персеверанс» протестировал работу своих научных инструментов, включая систему отбора проб. Было проведено испытание прибора MOXIE (Mars Oxygen In-situ Resource Utilization Experiment), предназначенного для добычи кислорода из марсианской атмосферы. MOXIE получает кислород из диоксида углерода при помощи электролиза. Во время первого сеанса за час работы прибор выделил 5,4 грамма кислорода, что достаточно для дыхания человека в течение десяти минут. Инженеры NASA считают, что производство кислорода может быть увеличено до 10 граммов в час. В случае дальнейшего успеха на Марс может быть доставлена более крупная установка производительностью до двух килограммов кислорода в час, которая будет обеспечивать дыхание участников марсианской экспедиции.

«Персеверанс» совершил первые поездки по поверхности Марса, в том числе в режиме автономной навигации. В ходе этих поездок была выбрана взлетно-посадочная площадка для автоматического вертолета «Инженити». На данный момент вертолет уже совершил девять полетов и принял участие в эксперименте по изучению переноса пыли в марсианской атмосфере. Также «Персеверанс» передал более 75 тысяч фотографий и аудиозаписи.

Теперь «Персеверанс» достиг места бурения первого керна в километре к югу от места своей посадки. Тамошний грунт руководители проекта назвали «брусчаткой» — плоские, белые, покрытые пылью камни, образующие большую часть дна кратера Езеро. Эта местность считается самой древней в кратере. Пока неясно, сформировалась ли эта «брусчатка» как озерные отложения или была образована вулканическими потоками.

Всего за время работы марсохода должны быть получены 38 кернов марсианской породы. Часть из них буднт исследована на месте, а примерно тридцать, упакованные в сверхчистые металлические трубки, останутся на поверхности Марса. В 2027 году на Марс прибудет аппарат NASA Sample Retrieval Lander. Он совершит посадку, поместит эти образцы в специальную ракету Mars Ascent Vehicle, а она доставит их на орбиту Марса, где их будет ждать разработанный Европейским космическим агентством аппарат Earth Return Orbiter, на который возложена миссия по доставке образцов на Землю.

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По материалам: polit.ru

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