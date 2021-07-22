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Marvel Studios планирует снимать больше анимационных проектов

Marvel Studios планирует снимать больше анимационных проектов
По словам исполнительного продюсера Marvel Studios Виктории Алонсо, фирма планирует расширить направление анимации.
Первым крупным проектом этого характера станет грядущий мультсериал «Что, если...?» про альтернативные реальности, однако на этом авторы останавливаться не собираются. Согласно Алонсо, у Marvel будет отдельное направление по анимации и даже своя мини-студия, отвечающая за подобные идеи.
Какого рода проекты будет выпускать отделение — не уточнили, однако можно предположить, что в случае успеха речь пойдёт о втором сезоне «Что, если...?». Не говоря уже про остальную обширную библиотеку историй издательства.
Премьера первого сезона «Что, если...?» состоится на Disney+ 11 августа.
# Шоу-бизнес / Бизнес / В мире
По материалам: gogetnews.info

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