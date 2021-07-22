Мена Сувари рассказала о пережитом в юности сексуальном насилии

Вадим Карасев

42-летняя актриса Мена Сувари, прославившаяся ролью в фильме "Красота по-американски", призналась, что пережила сексуальное насилие в детском возрасте. Об этом актриса, которая написала мемуары The Great Peace: A Memoir, рассказала в новом интервью изданию People.

В возрасте от 12 до 20 лет я многократно была жертвой сексуального насилия,

— сказала Мена.





Мена Сувари

Часть этих ужасных воспоминаний Сувари изложила и в своей книге. Так, там упоминается эпизод с самым первым изнасилованием. Случилось это, когда Мена была в шестом классе, незадолго до ее 13-летия. Ее изнасиловал один из приятелей ее старшего брата.

Часть меня умерла в тот день. Он использовал меня, развлекался со мной, а затем просто вышвырнул меня. Он назвал меня шлюхой. У меня никогда не было здорового отношения к сексу. Мой выбор был утрачен. И этот случай, вкупе с тем, что я уже и так не чувствовала себя услышанной, сформировал мое представление о себе. Вот такая у меня ценность,

— рассказала Мена.





Когда актрисе было 15 лет, Сувари переехала в Голливуд, чтобы заняться актерским мастерством. Ее менеджер в то время, которого она считала своим другом и защитником, также хотел иметь с ней сексуальные отношения.

К этому времени моя семья практически распалась. Моя мать переехала и хотела найти себя, а мой отец (он был намного старше матери) находился в упадке умственно и физически. Я не чувствовала, что у меня есть другие варианты или я достойна жизни, которая была бы другой,

— призналась Мена.





После этого Сувари начала часто посещать вечеринки и пристрастилась к наркотикам:

Я обращалась к любой форме самолечения, которую могла найти, просто чтобы выжить. Я просто пыталась выжить.

В 17-летнем возрасте Сувари встретила мужчину (его она называет Тайлером), который также подвергал ее сексуальному насилию на протяжении трех лет их отношений.

Я помню, как подумала: может быть, отношения складываются именно так — крики, оскорбления, абьюз. Я чувствовала, что каким-то образом сама навлекла на себя все это. От Кей Джея до Тайлера это был процесс разрушения,

— сказала актриса.





Я вела двойную жизнь. Каждый раз, когда выходила на съемочную площадку. Каждый раз, когда у меня брали интервью, я все время играла. Для меня это была еще одна роль, что я в порядке,

— поделилась звезда.

Благодаря терапии и поддержке друзей Сувари все-таки смогла избавиться от психологических проблем в своей жизни и построить здоровые отношения. В 2018 году она вышла замуж за Майкла Хоупа, с которым познакомилась в 2016 году на съемках фильма "Я буду дома к Рождеству", где Майкл работал реквизитором.

Это был первый раз, когда я почувствовала, что хочу создать с кем-то семью. Я узнала, что беременна, как раз когда закончила писать мемуары,

— поделилась Мена.





Майкл Хоуп и Мена Сувари

Актриса впервые стала мамой в апреле этого года. У пары родился сын — Кристофер Александр. До встречи с Майклом Мена была замужем два раза: за кинооператором Робертом Бринкманном и за музыкальным продюсером Симоне Сестито.

Надя Бесчетникова