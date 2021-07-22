МИД назвал условие возобновления полетов в Грузию

Вадим Карасев

Аэропорт Тбилиси

Заместитель главы министерства иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что возобновление полетов в Грузию станет возможным после стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки. При этом запрет, введенный в 2019 году, был связан с антироссийской провокацией.

"Введенный в июле 2019 года запрет российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии был вынужденной мерой, вызванной известной антироссийской провокацией", – цитирует его РИА Новости.

Руденко выразил уверенность во временном характере этой меры и в том, что грузинские власти извлекли уроки из произошедшего.

После стабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с распространением коронавирусной инфекции, появится возможность вернуться к рассмотрению вопроса возобновления авиасообщения.

В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". Документ рекомендовал операторам воздержаться от продажи туров в Грузию, а авиакомпаниям запрещал совершать полеты в эту страну.

Поводом для запрета стали массовые протесты, начавшиеся после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов во время открытия заседания Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.