МИД Украины пригрозил России реваншем по «Северному потоку — 2»

Влада Некрасова

23:00 Автор: Жанна Звягина

Источник: РИА Новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в четверг заявил, что соглашение между Вашингтоном и Берлином по «Северному потоку — 2» не остановит Киев в борьбе против российского газопровода. Его слова передает РИА «Новости».

Накануне стало известно, что Соединенные Штаты и ФРГ достигли компромисса по вопросу о газопроводе «Северный поток — 2». Согласно одному из пунктов соглашения, страны намерены инвестировать до одного миллиарда долларов в переход Украины на экологически чистую энергию. Германия также обязалась добиваться выработки общеевропейских санкций в случае деструктивных шагов России против Киева и согласилась поддержать продление на десять лет истекающего в 2024 году соглашения о транзите российского газа в ЕС через Украину.

«Вчера игра не завершилась, она была переведена в овертайм. У нас есть еще два тайма и серия пенальти, для того, чтобы максимально защитить Украину», — сказал Кулеба.

Глава украинского МИД добавил, что германо-американское соглашение — это еще «не конец истории». По его словам, у Киева есть много вопросов к западным партнерам по поводу имплементации этого договора.

В России ответили на вопрос о транзите газа через Украину после 2024 года

«Северный поток — 2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Протяжённость маршрута составляет более 1,2 тысячи километров, его большая часть проходит по морскому дну. Против строительства газопровода выступает ряд стран, в том числе Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» не означает, что Москва хочет остановить транзит через Украину, — вопрос в экономической целесообразности. Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это чисто коммерческий проект, в котором правительство фактически не принимает участия.

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