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Минпросвещения России призывает не сравнивать работу школ по результатам ЕГЭ – Сергей Кравцов

Минпросвещения России призывает не сравнивать работу школ по результатам ЕГЭ – Сергей Кравцов

ЕГЭ как показатель оценки деятельности губернаторов исключён и не используется. Также Минпросвещения призывает не сравнивать работу школ по результатам ЕГЭ. При этом ЕГЭ в качестве экзамена остается составной частью учебного процесса, обеспечивая равный доступ для поступления в вузы для всех, кто выбирает эту форму образования и ответственно относится к получению знаний в школе. Об этом заявил Министр просвещения России Сергей Кравцов на общественных слушаниях, посвященных вопросам совершенствования системы образования. Мероприятие прошло в Общественной палате Российской Федерации, информирует Минпросвещения России.

«Для чего вообще система оценивания? Не для того, чтобы кого-то наказать. Конечно, перегибы есть. Мы это понимаем и ведём соответствующую работу с регионами. Мы исключили показатели ЕГЭ из оценки деятельности губернаторов. Мы говорим о том, чтобы не сравнивали школы между собой по ЕГЭ. Школы, действительно, есть разные. Сама процедура экзаменов – это составная часть учебного процесса, это будет всегда. Требования по сдаче ЕГЭ известны, демо-версии публикуются, есть открытый банк заданий, и они соответствуют стандартным программам», – заявил Сергей Кравцов.

Министр также подчеркнул, что ответственное отношение к учёбе даёт возможность хорошо сдать ЕГЭ и поступить на обучение в вузы на бюджетные места. Кроме того, всё больше абитуриентов выбирают профессию учителя и поступают в педагогические вузы.

«За два года на 4 балла увеличился средний балл при поступлении в педагогические вузы. Профессия учителя – это самая важная профессия, мы видим динамику роста», – отметил Министр просвещения Сергей Кравцов.

С учетом растущего интереса и популярности среди выпускников школ профессии педагога Минпросвещения России увеличило количество бюджетных мест в подведомственных педагогических вузах. На 2021 год подведомственным педагогическим вузам выделено 37,5 тысяч бюджетных мест по педагогическим специальностям и направлениям подготовки, что на 1,5 тысячи больше, чем в 2020 году.

# Общество
По материалам: edu.ru

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