Минздрав будет согласовывать кандидатуры министров здравоохранения регионов

Влада Некрасова

Тема: Постановления правительства

05:07 Автор: Ольга Шульга

Минздрав в устанавливаемом кабмином порядке будет согласовывать назначения на должность руководителя регионального органа госвласти в сфере охраны здоровья. Предполагающее это Постановление правительства вступает в силу 22 июля.

Данный документ вносит изменения в утвержденное в 2012 году Положение о Министерстве здравоохранения РФ.

Ранее 30 апреля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий власти регионов согласовывать с Минздравом России кандидатуры на должности руководителей министерств здравоохранения в субъектах.

Законы, вступающие в силу с 22 июля

Прежде регионы могли самостоятельно назначать глав местных минздравов. При этом в Правительстве считают, что роль субъектов в реализации федеральных проектов требует последовательной кадровой политики, особой подготовки руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ. Руководители министерств здравоохранения регионов должны иметь определённые знания, навыки и компетенции, поскольку перед ними стоят сложные задачи в сфере охраны здоровья граждан, указано в пояснительной записке к документу.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.

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