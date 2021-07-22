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Минздрав будет согласовывать кандидатуры министров здравоохранения регионов

Минздрав будет согласовывать кандидатуры министров здравоохранения регионов

Тема: Постановления правительства


05:07  Автор: Ольга Шульга



Минздрав в устанавливаемом кабмином порядке будет согласовывать назначения на должность руководителя регионального органа госвласти в сфере охраны здоровья. Предполагающее это Постановление правительства вступает в силу 22 июля.

Данный документ вносит изменения в утвержденное в 2012 году Положение о Министерстве здравоохранения РФ.

Ранее 30 апреля 2021 года президент Владимир Путин подписал закон, обязывающий власти регионов согласовывать с Минздравом России кандидатуры на должности руководителей министерств здравоохранения в субъектах.

Законы, вступающие в силу с 22 июля


Прежде регионы могли самостоятельно назначать глав местных минздравов. При этом в Правительстве считают, что роль субъектов в реализации федеральных проектов требует последовательной кадровой политики, особой подготовки руководителей органов исполнительной власти субъектов РФ. Руководители министерств здравоохранения регионов должны иметь определённые знания, навыки и компетенции, поскольку перед ними стоят сложные задачи в сфере охраны здоровья граждан, указано в пояснительной записке к документу.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#в регионах #здравоохранение

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По материалам: pnp.ru

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