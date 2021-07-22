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Мошенники научились брать кредиты через чужие аккаунты на "Госуслугах"

Мошенники научились брать кредиты через чужие аккаунты на "Госуслугах"

Мошенники научились взламывать аккаунты граждан на сайте госуслуг и через них брать кредиты и микрозаймы. По мнению экспертов, лучшая защита от подобного — бдительность, до тех пор пока портал не ограничит область использования учетной записи.

"Это уже серьезная проблема, а в ближайшем будущем она только усугубится. Много людей столкнется с попытками осуществления действий от их лица. Взлом учетной записи, подбор пароля или утечка данных могут привести к тому, что злоумышленник получит доступ к аккаунту на "Госуслугах" и, конечно, попытается монетизировать этот доступ", — рассказал в беседе с РБК руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Повысить уровень защиты профиля можно с помощью двухфакторной аутентификации входа в личный кабинет, а также установив собственный сложный пароль. В будущем дополнительную защиту от аферистов способна обеспечить биометрия, например вход по FaceID или скану сетчатки.

Ранее Ruposters писал, что киберпреступники разработали новую схему обмана, которая может принести им миллиарды рублей.

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По материалам: uposters.ru

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