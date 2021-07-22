Названа столица Олимпийских игр 2032 года

Анастасия Иванова

Австралийский город Брисбен примет Олимпийские игры в 2032 году. Соответствующее решение было принято на голосовании на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Токио.Об этом рапортует официальный Twitter МОК."Брисбен-2032 выбран городом, принимающим XXXV Олимпийские игры", - говорится в сообщении.Отметим, на проведение Олимпиады-2032 заявки подавали китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном.Летние Олимпийские игры в 2024 году пройдут в Париже, в 2028 году - в Лос-Анджелесе.