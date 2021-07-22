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Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 июля 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 июля 2021 года

Начинается новый день, который может принести нам как проблемы, так и много удачи. Чтобы понять, чего будет больше и как достичь успехов во всех сферах жизни, старайтесь взять на вооружение советы нумерологов.


В целом этот четверг будет довольно удачным. Эксперты относят этот день к числу самых благоприятных в июле, потому что сегодня в очень выгодном положении находится Венера. И хотя планеты влияют на энергетику, числа живут собственной жизнью, так что важно знать, какое число будет сегодня у руля и чем это чревато.

Число-покровитель 22 июля 2021 года

Чтобы узнать, под покровительством какого числа пройдет день, нужно сложить все цифры даты и прибавить к ним 4 — порядковый номер четверга:

2+2+0+7+2+0+2+1+4=20. 2+0=2.

Получается, что этот день окажется во власти Двойки. Это число очень хорошо сочетается с энергетикой Венеры, поэтому день будет максимально благоприятным. Сегодня можно начинать новые дела, заниматься уборкой и работой. Энергетические запасы людей возрастут, поэтому внезапная усталость нам не грозит. На горизонте могут возникнуть новые возможности, но чтобы их не потерять, нужно избавиться от зависти, жадности и обид. Двойка всё это не приемлет. Ваши действия будут эквивалентны результату, поэтому главным символом этого дня становится зеркало — олицетворение равенства.



События 22 июля из прошлого

22 июля 1502 года в Лиссабон вернулся Америго Веспуччи, который получил славу и уважение за сделанные им великие географические открытия. В этот день вы получите то, чего заслуживаете.

22 июля 1894 года прошли первые в истории автомобильные соревнования. Сегодня отличный день для здоровой и честной конкуренции. Конкурирующие стороны смогут многому научиться друг у друга.

22 июля 1906 года Альфред Дрейфус, обвиненный и приговоренный к пожизненной каторге, был реабилитирован и награжден почетным орденом. Если мир был к вам жесток и несправедлив, сегодня всё изменится. Верьте в лучшее, чтобы черная полоса отступила.

22 июля 2002 года было объявлено самое крупное в истории США банкротство. Компания «Уорлдком» потеряла огромные деньги из-за того, что руководство скрыло большие убытки. Если бы они этого не сделали, возможно, компания осталась бы на плаву. Двойка требует от нас максимальной открытости и продуманности действий. Если вы не хотите прогореть, будьте честны с начальством и подчиненными.


Советы нумерологов на этот четверг

Не ждите у моря погоды. Если вам нужны результаты, старайтесь действовать активно и смело. Успех не приходит к тем, кто ничего не предпринимает для его достижения.

Забудьте про слово «хочу». Сегодня не время исполнять свои прихоти. Это идеальный день для работы и деловой активности.

Больше общайтесь с людьми. Велика вероятность встретить на своем пути вторую половинку, нового друга, товарища или соратника.

Про такие дни говорят «один день весь год кормит». Чем больше вы сделаете сегодня, тем легче вам будет в будущем.

Талисманы удачи на 22 июля

Серебряные украшения. Серебро является сильнейшим оберегом от проблем. Сегодня многие люди могут попытаться вам помешать. Украшения из этого металла помогут обойти стороной проблемы.

Оставаться максимально продуктивными помогут такие камни-талисманы, как янтарь, сердолик, тигровый глаз. Они отлично сочетаются с энергетикой Двойки.

Также нумерологи советуют надевать красную и белую одежду. Эти оттенки не дадут вам потерять веру в себя.

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По материалам: dailyhoro.ru

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