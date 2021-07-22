Образ дня: Марго Робби в мини-платье с розочкой спешит на интервью в Голливуде

Вадим Карасев

31-летняя Марго Робби редко появляется в хронике папарацци. В обычной жизни встреч с репортерами актрисе ловко удается избегать, и увидеть ее поклонники могут в основном в фотоотчетах с различных мероприятий. Но сейчас Марго участвует в продвижении нового фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет", где она снова сыграла Харли Квинн. Вчера актриса появилась на публике впервые за долгое время.

Робби спешила на эфир программы Jimmy Kimmel Live, но уделила внимание фотографам, поджидавшим ее у студии. Марго с улыбкой поприветствовала их и остановилась, чтобы они успели сделать фото. Для появления на интервью Робби выбрала мини-платье с широкой линией плеч Magda Butrym. Наряд с классическим принтом в горошек дополняла изящная драпировка в виде цветка розы. За образ актрисы отвечала стилист Кейт Янг.





Марго Робби

В одном из недавних интервью Марго также рассказала, что готова уже и отдохнуть от своего персонажа.

Мне нужно отдохнуть от Харли, потому что она довольно утомительна. Не знаю, когда мы увидимся с ней в следующий раз. Я заинтригована так же, как и все остальные,

— призналась актриса.





Напомним, российская премьера фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" состоится 5 августа. В ленте Марго уже в третий раз предстанет в образе Харли Квинн. Впервые сподвижницу Джокера она сыграла в 2016 году в фильме "Отряд самоубийц". В 2020 году вышел фильм "Хищные птицы", где сюжет строился преимущественно вокруг ее героини. Сама Робби также выступила продюсером этой картины, снятой в рамках расширенной вселенной комиксов DC. В прокате фильм окупился, но показал весьма слабые результаты — он стал наименее кассовым среди других фильмов расширенной вселенной DC.





Марго Робби в фильме "Отряд самоубийц: Миссия навылет"Надя Бесчетникова