Общественная палата представит в августе антирейтинг соцсетей, нарушающих законодательство

Вадим Карасев

Общественная палата в начале августа презентует новый антирейтинг социальных сетей — лидеров по распространению запрещенного контента и нарушению прав российских пользователей Сети.

Об этом сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина.

"В связи с резким увеличением распространения фейков о коронавирусе и вакцинации, а также в целом в связи с увеличением деструктивного контента в иностранных соцсетях мы намерены в ближайшее время представить в Общественной палате обновленный антирейтинг социальных сетей — злостных нарушителей российского законодательства", — сказала она.

Лидером первого антирейтинга зимой этого года стала социальная сеть Twitter, позже Роскомнадзор замедлил ее трафик на территории России в связи с систематическим нарушением закона.