Официально: «Шахтёр» подписал игрока юношеской сборной Бразилии

Лидия Мартынова

Донецкий «Шахтёр» поработал на перспективу и согласовал трансфер 17-летнего защитника «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса. Об этом информирует пресс-служба «горняков».Винисиус присоединится к донецкому клубу в феврале, когда парню исполнится 18 лет.По неофициальным данным, «Шахтёр» заплатил за Тобиаса 6 миллионов евро. Ожидается, что в будущем Винисиус заменит Додо, которого планируют продать в один из европейских клубов.