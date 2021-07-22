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Официально: «Шахтёр» подписал игрока юношеской сборной Бразилии

Официально: «Шахтёр» подписал игрока юношеской сборной Бразилии
Донецкий «Шахтёр» поработал на перспективу и согласовал трансфер 17-летнего защитника «Интернасьонала» Винисиуса Тобиаса. Об этом информирует пресс-служба «горняков».

Винисиус присоединится к донецкому клубу в феврале, когда парню исполнится 18 лет.
По неофициальным данным, «Шахтёр» заплатил за Тобиаса 6 миллионов евро. Ожидается, что в будущем Винисиус заменит Додо, которого планируют продать в один из европейских клубов.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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