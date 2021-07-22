Около 700 белорусских студентов прошли обучение в июле в «Летних университетах» Союзного государства

Анастасия Иванова

Около 700 белорусских студентов прошли обучение с 4 по 18 июля по дополнительным программам в «Летних университетах» Союзного государства, сообщает «Российская газета».

Научным координатором для будущих специалистов выступил Псковский государственный университет, который и принял наибольшее число участников – 150 человек.

Обучение белорусских студентов в этом году проводилось в 12 городах РФ, в том числе в российской столице, Ростове, Сочи, Калининграде, Владивостоке, Смоленске и Казани.

В Казанском исследовательском техническом университете имени Туполева студенты изучали компьютерное зрение и кибербезопасность. В Пскове белорусские студенты прослушали цикл лекций по трем программам - журналистике, филологии и истории, а также шести направлениям soft skills. Эти предметы им читали, в том числе, спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, митрополит Псковский и Порховский Тихон, директор Института Европы РАН Алексей Громыко, лингвисты Антон Сомин и Владимир Пахомов. В Северо-Кавказском федеральном университете занятия были посвящены в основном цифровой трансформации.