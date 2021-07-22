Оренбургская область получит 19,3 млн рублей на создание «IT-кубов»

Анастасия Иванова

Оренбургская область получит 19,3 миллиона рублей на создание центров «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает сетевое издание PROOREN.RU.

Денежные средства регион получит за выигранный проект в грантовом конкурсе, который проводился в рамках реализации федерального нацпроекта «Цифровая образовательная среда» и национального проекта «Образование».

Область приняла в конкурсе участие в 2021 году, а к освоению средств приступит только в 2024 году. Деньги потратят на создание трех центров цифрового образования детей «IT-куб». Они расположатся в горно-технологическом техникуме г. Ясного, Бугурусланском нефтяном колледже и Ташлинском политехническом техникуме.

Пока в Оренбургской области работает один центр, который открылся в 2020 году в Оренбургском колледже экономики и информатики. За год 409 человек получили сертификаты об освоении образовательных программ. Общий охват «IТ-куба» составил свыше 2 тысяч человек.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.