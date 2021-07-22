Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Оренбургская область получит 19,3 млн рублей на создание «IT-кубов»

Оренбургская область получит 19,3 млн рублей на создание «IT-кубов»

Оренбургская область получит 19,3 млн рублей на создание «IT-кубов»

Оренбургская область получит 19,3 миллиона рублей на создание центров «IT-куб» Минпросвещения России, сообщает сетевое издание PROOREN.RU. 

Денежные средства регион получит за выигранный проект в грантовом конкурсе, который проводился в рамках реализации федерального нацпроекта «Цифровая образовательная среда» и национального проекта «Образование».

Область приняла в конкурсе участие в 2021 году, а к освоению средств приступит только в 2024 году. Деньги потратят на создание трех центров цифрового образования детей «IT-куб». Они расположатся в горно-технологическом техникуме г. Ясного, Бугурусланском нефтяном колледже и Ташлинском политехническом техникуме.

Пока в Оренбургской области работает один центр, который открылся  в 2020 году в Оренбургском колледже экономики и информатики. За год 409 человек получили сертификаты об освоении образовательных программ. Общий охват «IТ-куба» составил свыше 2  тысяч человек. 

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года. 

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого вида кенгуру
В Московском зоопарке появился на свет детеныш редкого вида кенгуру
Эксперты рекомендуют ввести унифицированный экзамен для поступления в вузы России и Белоруссии
Эксперты рекомендуют ввести унифицированный экзамен для поступления в
Оренбургская область получит 19,3 млн рублей на создание «IT-кубов»
Оренбургская область получит 19,3 млн рублей на создание «IT-кубов»
Вставившая зубы дочь Успенской впервые за долгое время вышла в свет с матерью
Вставившая зубы дочь Успенской впервые за долгое время вышла в свет с
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 июля 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 22 июля 2021 года
Образ дня: Марго Робби в мини-платье с розочкой спешит на интервью в Голливуде
Образ дня: Марго Робби в мини-платье с розочкой спешит на интервью в
МИД назвал условие возобновления полетов в Грузию
МИД назвал условие возобновления полетов в Грузию
Кабмин направит почти 2,8 млрд рублей на выплаты кураторам учебных групп в колледжах и техникумах
Кабмин направит почти 2,8 млрд рублей на выплаты кураторам учебных
Как сделать браслет, исполняющий желания
Как сделать браслет, исполняющий желания
В Калининградской области создадут центры «Точка роста» в 20 школах
В Калининградской области создадут центры «Точка роста» в 20 школах
Около 700 белорусских студентов прошли обучение в июле в «Летних университетах» Союзного государства
Около 700 белорусских студентов прошли обучение в июле в «Летних
В школе села Вазерки Бессоновского района Пензенской области завершился ремонт спортивного зала
В школе села Вазерки Бессоновского района Пензенской области

Топ на сегодня

Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»
Софиты для подшивки свесов кровли от компании «КровлинДом»
Разработку современной аграрной политики предложили включить в народную программу "Единой России"
Разработку современной аграрной политики предложили включить в
В Курской области проводится дополнительный отбор по программе «Земский учитель»
В Курской области проводится дополнительный отбор по программе
Игры в эпоху пандемии. Новые виды спорта, COVID-ограничения, скандалы и другие подробности об Олимпиаде в Токио
Игры в эпоху пандемии. Новые виды спорта, COVID-ограничения, скандалы
Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина, Ким Кардашьян и другие провожают июль
Лето на "Сплетнике": как Наталья Ионова, Полина Гагарина,

Еще по теме

В Якутске будет создан центр цифрового образования детей «IT-куб»
В Тамбовской области откроется второй «IT-куб»
Вологодская область получит в ближайшие 3 года более 560 млн рублей на реализацию нацпроекта «Образование»
Магаданская область в 2021 и 2022 годах получит 502 млн рублей на создание новых мест в школах