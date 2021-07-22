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Поедание помета яков помогает тибетским пищухам пережить зиму

Поедание помета яков помогает тибетским пищухам пережить зиму

Коллектив ученых из Китая, Великобритании, Польши и Канады обнаружил, что черногубая пищуха переживает суровые тибетские зимы, дополняя свой рацион непереваренными питательными веществами из фекалий яков.

В мире насчитывается более тридцати видов пищух. Внешне эти животные похожи на хомяков, хотя на самом деле их близкие родственники — зайцы и кролики. Черногубые пищухи (Ochotona curzoniae) обитают в горах Тибета, а также в Непале и индийском штате Сикким. Они предпочитают жить на высоте от 3100 до 5000 м, населяя альпийские луга и горные леса. Питаются они растениями. Вес взрослой черногубой пищухи составляет примерно 140–150 граммов.

Примечательно, что черногубые пищухи не впадают в зимнюю спячку и не мигрируют на зиму в равнинные районы, как это делают некоторые другие тибетские животные. Отсутствие спячки отличает их от всех остальных видов пищух. С 2007 года Джон Спикмен (John R. Speakman) из Абердинского университета и его коллеги изучали адаптации черногубых пищух, позволяющие им выживать зимой. Во время экспедиций на Тибетское нагорье и экспериментов в лаборатории ученые обнаружили, что зимой интенсивность обмена веществ у этих пищух значительно снижается и суточный расход энергии сокращается как минимум на 29,7 %.

Второй адаптацией оказалось использование в пищу помета яков, который содержит большое количество непереваренных растительных остатков. «Сначала никто из нас не верил историям о том, что они поедают фекалии яка», — говорит Джон Спикман. Тем не менее ученые начали находить фекалии в норах пищух, а в ходе многолетних исследований содержимого желудка 300 мертвых животных ДНК яка была обнаружена в 22 % образцов. В 2017 и 2018 годах ученые четыре раза сняли на видео, как черногубые пищухи едят помет яка. Такое поведение, известное как межвидовая копрофагия, среди позвоночных встречается довольно редко. Спикман считает, что фекалии яков, вероятно, служат обильным и постоянным источником пищи, который позволяет пищухам тратить меньше усилий на поиски корма и реже попадаться на глаза хищникам, таким как сапсаны и тибетские лисы.

Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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По материалам: polit.ru

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