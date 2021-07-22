Полезные свойства липы и сферы её применения

Вадим Карасев

Липа — дерево, которое обладает особой энергетикой и магической силой. Эксперты в области биоэнергетики рассказали о том, как именно липа помогает человеку.

Есть деревья, которые нельзя сажать возле дома. Липа к ним не относится, ведь это дерево обладает большим количеством положительных качеств и свойств, о которых вы узнаете далее.

Основные целебные свойства липы

Липа — это довольно большое дерево, которое при цветении издает приятный аромат. В целительстве и медицине используются именно соцветия липы, ведь в них содержится много полезных веществ: витамин А, эфирные масла, флавоноиды, аскорбиновая кислота (витамин С) и многие другие.

Липу очень любят пчелы, поэтому часто продаваемый мед имеет аромат цветов этого дерева. Соцветия липы можно добавлять в чай. От этого он примет приятный аромат и вкус меда. Цветы липы обладают множеством полезных свойств, причем они не только полезны сами по себе, но могут использоваться также для усиления свойств других растений и трав.

Добавление цветков липы в чай — это отличный способ укрепить иммунитет. Вы можете также сделать отвар из цветков. Липовые цветки обладают противовоспалительными свойствами, поэтому они помогают в заживлении ран. Липа обладает и успокаивающим эффектом, поэтому такой отвар пьют перед сном или после тяжелого рабочего дня, чтобы успокоиться и настроиться на лучшее.

Липовые соцветия замедляют старение, поэтому они широко используются в косметической отрасли. Цветки липы можно добавлять в чай при простуде, если нужно сбить высокую температуру.

Несмотря на то, что у липы много полезных свойств, пить липовый чай постоянно нельзя. Перед тем, как его пить, стоит проконсультироваться с врачом, поскольку у липы могут быть сильные побочные эффекты. Речь может идти об аллергии и тахикардии.

Использование липы в магии

Для приготовления отваров и зелий из липы используются не только соцветия, но и зола, кора, ветки. В магии такие отвары используются для приворотов и укрепления отношений. Их не пьют в чистом виде, а добавляют понемногу в чай любимому мужчине или женщине.

Липа издревле считалась деревом любви. Если она росла у дома, это значило, что влюбленная пара была под надежной защитой высших сил. Под липой проводили свидания или важные городские и сельские собрания. Считалось, что под этим деревом люди в безопасности от темных сил и всякого зла.

Раньше возле дома всегда старались сажать липу. Если она цвела — все было хорошо. Если она засыхала, это значило, что ее сила исчерпала себя: растение вобрало в себя слишком много негативной энергии. Сажали липу после свадьбы или рождения первенца в качестве талисмана и оберега.

Если в доме происходила ссора или нечто неприятное, старались зажечь печь или камин, бросив туда липовых дров или веток. Считалось, что это очищает жилище от негатива. Сушеной липовой корой и ветками можно окуривать помещения — так делают многие до сих пор. Это избавляет дом от застоявшейся негативной энергии.

Ни в коем случае не срубайте это дерево, если оно цветет и здравствует. Срубать можно только высушенную и старую липу, которая потеряла свою силу.

Липовые цветки можно класть в ванну, наполненную водой. Принимайте такие ванны по выходным, чтобы набраться сил и повысить настроение.