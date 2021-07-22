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Порошенко пожаловался на США и Германию

Порошенко пожаловался на США и Германию

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что США и Германия не учли интересы официального Киева, договорившись об окончании строительства газопровода "Северный поток 2". На своей странице в Facebook он назвал "немецко-американское взаимопонимание" новым вызовом, помимо самого российского проекта.

"По сути, Украину берут в железные тиски со всех сторон, давят и требуют согласиться на сделку, предлагают очередной Будапештский меморандум без надежных, юридически обязывающих гарантий", – возмутился Порошенко.

Экс-глава государства добавил, что все еще считает Джо Байдена и Ангелу Меркель друзьями Украины, но уверен: они ошибаются. Еще ничего не потеряно, подчеркивает он – строительство проекта не завершено, газопровод не сертифицирован целиком, газ по нему еще не идет.

Наши международные партнеры должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину, которая не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной. Которая не согласна с перспективой запуска "Северного потока 2". Которая не поддерживает договоренность между США и Германией. Которая будет требовать прекращения достройки и запуска "трубы Путина" на том этапе, где она сейчас или где будет в конце августа.

По словам Порошенко, чем ближе к финишу Украине удастся сорвать "сделку столетия", тем сильнее будет "сигнал российскому агрессору".

Как сообщал Ruposters, ранее официальный представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николаенко заявил, что Германия и Соединенные Штаты Америки не приобщали официальный Киев к переговорам по газопроводу "Северный поток 2".

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По материалам: uposters.ru

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