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Повторную прививку от коронавируса начали делать во всех центрах вакцинации Москвы

Повторную прививку от коронавируса начали делать во всех центрах вакцинации Москвы

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


09:21  Автор: Иван Рощепий



С 22 июля сделать повторную прививку от коронавируса можно сделать во всех действующих центрах вакцинации в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Ревакцинация будет доступна в 119 поликлиниках, 45 павильонах «Здоровая Москва», центрах госуслуг «Мои документы» и других популярных общественных местах, уточнила заместитель градоначальника по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Для повторной прививки используют вакцину «Спутник Лайт» или двухкомпонентную «Спутник V». Делать её рекомендуется через шесть месяцев после прохождения первого курса.

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«Если первичная вакцинация проходила в городских поликлиниках или местах работы выездных бригад городского Департамента здравоохранения, для прохождения повторной понадобится только паспорт и полис ОМС. Если же прививку делали в других пунктах вакцинации (например, в федеральных или частных медицинских организациях, другом регионе), обязательно предъявить сертификат о вакцинации», — говорится в сообщении.

Ревакцинация в Москве началась с 1 июля. Изначально повторную прививку можно было сделать в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва». С 5 июля она была доступна в 12 городских поликлиниках.


#вакцинация


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По материалам: pnp.ru

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