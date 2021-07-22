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Правила обеспечения безопасности на производстве изменятся

Правила обеспечения безопасности на производстве изменятся

Тема: Постановления правительства


03:07  Автор: Мария Соколова



Из перечня нормативно-правовых актов, временно не подпадающих под «регуляторную гильотину», исключен приказ Минтруда об обеспечении мер по сокращению производственного травматизма. Такое постановление правительства вступает в силу 22 июля.

В приказе, утвержденном 10 декабря 2012 года, установлены правила финансирования мероприятий по сокращению травматизма и профессиональных заболеваний на предприятиях, и финансирования санаторно-курортного лечения людей, работающих на вредных и опасных производствах. Этот приказ будет подпадать под «регуляторную гильотину», целью которой является пересмотр обязательных требований, содержащихся в нормативных актах.

С 1 марта 2022 года вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, меняющие подход к мерам безопасности на производстве. Сотрудники смогут отказаться от опасной работы. Им будут предоставлять средства индивидуальной защиты в зависимости от потребностей на каждом рабочем месте. Также в Трудовой кодекс вводится понятие «микротравма» — учёт ссадин и ушибов при проведении производственного расследования поможет эффективнее предотвращать более серьёзный вред здоровью. 


Читайте также:

• Сотрудники смогут отказываться от опасной работы • Законы, вступающие в силу с 22 июля

Закон предусматривает личное участие работника в обеспечении безопасности условий труда. Также документ уточняет основания для расторжения трудового договора в случае нарушения сотрудниками требований охраны труда, если это нарушение привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, аварии или катастрофе. Кроме того, появится возможность электронного документооборота в области охраны труда и дистанционного контроля безопасности производства. В кабмине рассчитывают, что эти изменения приведут к сокращению травматизма на предприятиях.


Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.


#работа #безопасность


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# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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