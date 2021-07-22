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Прекрасный новый мир Amazon: ММО New World "сжигает" видеокарты

Прекрасный новый мир Amazon: ММО New World "сжигает" видеокарты
На этой неделе стартовал закрытый бета-тест амбициозной MMORPG New World от компании Amazon Game Studios. Однако игроков ждал крайне неприятный сюрприз, который может стоить им больших денег.

New World является проектом сложной творческой судьбы. Несмотря на огромные финансовые вливания, разработчики постоянно сталкивались с проблемами, часть из которых создавал графический движок Amazon Lumberyard (вариация CryEngine). Кроме того, руководство студии спровоцировало несколько скандалов, решив изменить концепцию ММО ради "борьбы с токсичным поведением".
Не улучшал ситуацию и оглушительный провал в 2020 году другого проекта Amazon - многопользовательского шутера Crucible. Именно поэтому старт ЗБТ New World неоднократно переносился.
Несмотря на все вышеперечисленное, в Steam ММО смогла заинтересовать огромное количество людей. На пике в нее играло более 190 тысяч человек, если верить данным портала SteamDB. Не исключено, что интерес связан с массовым бегством игроков из World of Warcraft, которые ищут себе новое пристанище.
Но не обошлось без проблем, одна из которых больше напоминает стихийное бедствие. Дело в том, что New World может... "сжечь" видеокарту.
Согласно предварительным данным, производительность ММО оставляет желать лучшего. После запуска процессор и видеокарта начинают настолько сильно перегреваться, что компьютер может выйти из строя.

Больше всего сообщений пользователей связано с поломкой GeForce RTX 3090, однако жалобы поступают от владельцев Radeon RX Vega 64, RTX 2080 Super и другой продукции от AMD, Nvidia и Intel. Частично решить проблему помогает ограничение производительности до 30 кадров в секунду, но результат не гарантируется.

Представители Amazon Game Studios опубликовали на официальном форуме инструкцию по решению проблемы, вот только помогает она далеко не всем. И количество жалоб продолжает расти.

Игроки отмечают, что в условиях высоких цен и дефицита "железа" они не готовы жертвовать своими дорогими сборками компьютеров ради ММО за несколько десятков долларов. Однако разработчики продолжают настаивать, что бета-версия New World "безопасна".
# В мире
По материалам: gogetnews.info

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