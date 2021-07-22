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Прогулка на лодке, водопады и барбекю: Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерьми весело провели день в Ванкувере

Прогулка на лодке, водопады и барбекю: Милла Йовович и Пол Андерсон с дочерьми весело провели день в Ванкувере

45-летняя Милла Йовович поделилась очередной порцией семейных кадров в своем инстаграме. Фотомодель и актриса показала, как они с 56-летним мужем Полом Андерсоном и двумя старшими дочерьми — 13-летней Эвой и шестилетней Дашиэл — весело провели время в Канаде.

Всей семьей они на лодке отправились на экскурсию по узкому фьорду Индиан-Арм, который находится неподалеку от Ванкувера. Милла, Пол, Эва и Дашиэл любовались видами, купались у водопадов и пожарили барбекю прямо на лодке.


Милла Йовович и Пол Андерсон и дочерьми Дашиэл и Эвой


Милла Йовович


Эва Андерсон

Мы провели невероятный день, когда взяли детей на экскурсию по фьорду Индиан-Арм на лодке. Нам было очень весело находить красивые места для купания у водопадов. На лодке даже было барбекю, поэтому мой муж пожарил нам несколько гамбургеров прямо там, на воде! Это было воистину волшебное и незабываемое путешествие,

— поделилась эмоциями в своем инстаграме Йовович.


Милла Йовович и Пол Андерсон


Старшая дочь Миллы и Пола также уже успела рассказать о семейном отдыхе в своем инстаграме. В посте Эва уточнила, что их прогулка на лодке была приурочена к окончанию съемок ее новой картины "Питер Пен и Венди", где начинающей актрисе досталась роль Венди.

Отпраздновали окончание съемок "Питера Пена и Венди" в Ванкувере поездкой на лодке в Индиан-Арм. Еще больше видео об этом дне вы найдете в моем TikTok,— рассказала подписчикам Эва.


Эва Андерсон


Эва и Дашиэл Андерсон


Младшую дочь Ошин, которая появилась на свет в феврале прошлого года, Милла и Пол с собой в этот раз не взяли — по всей видимости, звездные родители решили, что девочка еще слишком мала для таких экстремальных трипов.

Напомним, что Милла Йовович искренне радуется успехам старшей дочери на актерском поприще. Милла подчеркивает, что Эва пробилась в кинобизнес благодаря своему таланту и усердию, а не связям своих мамы-актрисы и папы-режиссера.


Старая пословица гласит: "Можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить". Если бы Эва сама по себе не была чрезвычайно талантлива, никто не стал бы снимать ее в кино исключительно потому, что мы ее родители. Она действительно любит это дело и благодарит Бога за то, что мы помогаем ей обойти ловушки, на которые натыкаются начинающие актеры в этом бизнесе,

— рассуждает Йовович.



Яна Марковская
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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