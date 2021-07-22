Ритуал на соединение с финансовым потоком

Вадим Карасев

Материальное благополучие может покинуть человека по разным причинам. Воссоединиться с финансовым потоком получится, если провести сильный ритуал, направленный на преодоление барьеров на пути к счастливой жизни.

Финансовое благополучие зависит от многих факторов, и финансовый поток может оказаться закрытым по разным причинам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют следить за своим благосостоянием, чтобы вовремя предотвратить неприятности, связанные с поступлением денег. Помочь себе получится благодаря проверенному ритуалу.

Провести ритуал для воссоединения со своим финансовым потоком может каждый. Главное — сделать это в период, когда Луна находится в фазе роста. День недели, время суток или года не имеют значения.

Для проведения ритуала понадобятся:

25 монет;толстая зеленая свеча;тонкая белая свеча;ключевая или родниковая вода.

Перед тем, как провести ритуал, важно убраться у себя в доме и выбросить старые и поломанные вещи, создающие информационный шум и накапливающие негативную энергетику. После этого полы моют денежной водой, которую настаивают заранее. Мыть полы лучше всего ключевой или родниковой водой, которую называют живой. С ее помощью получится гораздо эффективнее бороться с причинами бедности. Мытье денежной водой — финальный этап уборки. Это делается, когда полы уже отмыты от пыли и грязи, для того, чтобы восстановить благоприятную энергетику в доме.

После уборки можно приступать к самому ритуалу. Делать это можно не сразу, однако не позднее 24 часов после уборки, пока жилище наполнено чистотой и позитивной энергетикой самого хозяина, мечтающего избавиться от проблем с деньгами.

Белую свечу ставят у порога и зажигают ее, приговаривая:

«Дорога чиста, черные полосы ее не пересекают. Неприятности на пути своем выжигаю, позитивные перемены в жизнь впускаю».

Во время чтения заговора вокруг свечи выкладывают монеты кругом. Еще несколько монет кладут по направлению к порогу.

В зале или иной комнате, где чаще всего собирается семья, на стол ставят зеленую свечу. Вокруг нее также выкладывают монеты, а оставшиеся размещают по карманам. Свечу зажигают и проговаривают:

«Финансовый поток возобновляю, преграды сжигаю. Как свеча ярким огнем горит, так и путь мой будет освещен. Каждый уголок светом наполнится, проблемы уйдут, финансы в дом придут».

Свечу оставляют гореть в течение получаса, а затем тушат пальцами. Монеты на полу у двери собирают в мешочек и вешают на косяк. Деньги у зеленой свечи собирают и помещают в копилку. Те монеты, которые остались в карманах, пускают на благотворительность.

Свечу зажигают снова на следующий день, на этот раз не произнося слова заговора. На ее пламя медитируют, представляя себе тонкую золотую нить, выходящую из головы и направленную вдаль. Эта нить и будет финансовым потоком, который будет крепнуть день ото дня, если ежедневно настраиваться на мысли об успехе и верить в свои силы.